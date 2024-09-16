دبي : اختتمت الهيئة الاتحادية للضرائب اليوم في دبي ورشة عمل للتوعية بضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة. وتُعدّ الورشة جزءاً رئيسياً من المرحلة الثانية لحملة التوعوية الشاملة التي تنظمها الهيئة، وتهدف إلى توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار المواضيع المختلفة، مثل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.

في بيان صحفي لها أشارت الهيئة أن هذه الورشة تمثّل دليلا على تفانيها في تقديم المعرفة والموارد اللازمة للأشخاص القائمين في المناطق الحرة لمساعدتهم على تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بنجاح. وأكدت الهيئة على التزامها بدعم الأشخاص القائمين في المناطق الحرة وعلى الدور المحوري للمناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في دولة الإمارات.

تشكّل المناطق الحرة ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعمل الهيئة جاهدة على ضمان استمرارية نموها وإسهامها في الاقتصاد الوطني من خلال تيسير عملية الامتثال الضريبي لتكون أكثر سلاسة. وتلتزم الهيئة بتقديم الدعم والموارد اللازمة لضمان وفاء للأشخاص القائمين في المناطق الحرة بالتزاماتهم الضريبية بكل كفاءة.

وفي إطار جهودها في توضيح التشريعات المتعلقة بضريبة الشركات في المناطق الحرة، تُوفّر الهيئة دليلاً إرشادياً شاملاً حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني، ويتضمن الدليل معلومات قيمة وأمثلة عملية.

خلال الورشة، أوضح ممثلو الهيئة أن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة بإمكانهم الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخلهم المؤهل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة. ومع ذلك، يجب على جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات، سواء كانوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة أم لا. وتنطبق نسبة 0% تحديدًا على الدخل المؤهل، الذي يتم تحقيقه حسب الشروط التي تحددها الهيئة. كما تم توضيح ذلك من قبل الهيئة. ويخضع الدخل الذي لا يستوفي شروط "الدخل المؤهل" لنسبة ضريبة الشركات القياسي البالغ (9%).

قدمت الورشة عرضاً شاملاً حول نظام ضريبة الشركات وشروط اعتبار الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أشخاصاً مؤهلين لتمكينهم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0%)، ومتطلبات اعتبار الدخل دخلا مؤهلا، كما تمت مناقشة الأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة، وتطرقت الورشة إلى الإرشادات الخاصة باحتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، والإجراءات المتبعة للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.

ونوه ممثلو الهيئة إلى ضرورة مسارعة الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في يوليو، بغض النظر عن سنة الإصدار، بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم بحلول 30 سبتمبر 2024.

ويكون التسجيل لضريبة الشركات متاحاً على مدار الساعة عبر منصة "إمارات تاكس" التي يمكن من خلالها إتمام إجراءات التسجيل في بضع دقائق. وبإمكان الخاضعين للضريبة، إذا تطلب الأمر، الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لضريبة الشركات والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة. كما قامت الهيئة بتوسيع قنوات تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال مراكز الخدمات الحكومية المُنتشرة في جميع أنحاء الدولة.

وقد قدمت الهيئة دعما هاما لقطاعات الأعمال التي تنتقل إلى نظام ضريبة الشركات من خلال عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الحالي الذي ارتفع إلى 40 فعالية، ما يمثل زيادة بنسبة 135.29% مقارنة بالعام السابق. وارتفع عدد المشاركين في هذه الفعاليات إلى 8,220 مُشارك بزيادة سنوية نسبتها 9.23%، في حين أظهرت الاستبيانات التي نفذتها الهيئة أن نسبة رضا المُشاركين في هذه الفعاليات وصلت إلى 97.5 %.

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