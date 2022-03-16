يوفر تجربة رقمية مبتكرة بتنوع المحتوى وسهولة التصفح

أبوظبي : أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب موقعها الإلكتروني الجديد المطور، الذي يوفر تجربة رقمية مبتكرة تتميز بتنوع المحتوى ووضوحه وسهولة التصفح بأحدث تقنيات العرض الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة، لتعزيز رضا وسعادة عملائها من جميع الفئات، ومواصلة الارتقاء بكفاءة النظام الضريبي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن تبويب موقعها الإلكتروني الجديد www.tax.gov.ae يتيح المشاركة الرقمية، وتقديم الخدمات بأسلوب يلائم كل مستخدم حسب احتياجاته، بما يلبي متطلبات التوعية والتثقيف وتعزيز التفاعل المباشر على مدار الساعة بين الهيئة وقطاعات الأعمال، والجهات المعنية بالنظام الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص والمتخصصين والباحثين وجميع الفئات المهتمة بهذا المجال داخل الدولة وخارجها.

وأكدت أنه تم تصميم الموقع الإلكتروني المطور للهيئة الاتحادية للضرائب بخصائص تُمَكِّن أصحاب الهمم من الوصول إلى الخدمات والمعلومات عبر الموقع بسهولة تامة، وذلك عبر إتاحة التعامل بلغة الإشارة للحصول على خدمة المساعدة الافتراضية التي تجيب مباشرة على أسئلة زوار الموقع اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فعندما يشير المستخدم بالمؤشر على نص معين، تبدأ خدمة "المساعد الضريبي بتقنية الذكاء الاصطناعي" بترجمته إلى لغة الإشارة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تكبير مقاس الخط، وخاصية تحويل النص إلى كلام مسموع، وخاصية تحويل الكلام الى نص مكتوب، والاستماع استماع إلى الصفحة، وتغيير الألوان، والقراءة الليلية.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "جاء تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في ضوء المراجعة المستمرة لخططها التشغيلية لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، وتسهيل الإجراءات، بما يحقق سعادة عملائها من جميع الفئات، وبما يتواكب مع خطط التحول الرقمي لرفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم بمؤشرات الثقة والكفاءة".

وأضاف سعادته: "أن عملية التطوير استندت إلى عدة محاور كان من أهمها دراسة ملاحظات زوار الموقع خلال السنوات الماضية ووضعها في الاعتبار، وضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة الضريبية حرصت الهيئة على التشاور مع العديد من المعنيين بالجهات الحكومية والخاصة والأفراد والشركات، والوكلاء الضريبيين وغيرهم، وتم الأخذ بعين الاعتبار آرائهم بشأن التطوير من واقع تجاربهم بالتعامل من خلال الموقع، حيث نرحب دائماً بملاحظات المعنيين وآرائهم ونوليها اهتماماً كبيراً".

وأكد سعادة خالد البستاني أنه تم تصميم الموقع المطور ليواكب المتغيرات المستقبلية والاحتياجات المتوقعة للمتعاملين، وبما يعزز التعاون الفعال مع شركاء الهيئة عبر تحسين آليات الربط الإلكتروني، كما يوفر دليلاً لتسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الهيئة، ونظاماً متطوراً للمحادثات التلقائية لزوار الموقع، حيث تم تشكيل فريق متخصص من الهيئة للرد الفوري على المحادثات الإلكترونية، وإضافة خاصية الربط المباشر مع منصة المتعاملين للقيام بالإجراءات التحسينية المستمرة بما يلبي متطلبات المتعاملين.

وأعرب سعادته عن أمله في أن يساهم الموقع الإلكتروني الجديد في تحسين التجربة الإلكترونية لمستخدميه من المهتمين بالقطاع الضريبي داعياً المعنيين إلى تصفح الموقع والاستفادة من الخدمات التي يوفرها.

وأوضحت الهيئة أن الموقع المطور يوفر مكتبة ضريبية شاملة تتيح جميع التشريعات الضريبية المطبقة في الدولة، وجميع الأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكتروني والفيديوهات والرسوم البيانية المبسطة، والتوضيحات والإرشادات التوعوية والتثقيفية الداعمة للامتثال الضريبي والمواد الإعلامية الصادرة عن الهيئة بأسلوب واضح يعزز التفاعل مع المستخدمين، وتسهيل الوصول للمعلومات عبر مجموعة من الخواص المتقدمة من أبرزها خاصية البحث المتقدم عبر الملفات، وتفعيل البحث عن الوكلاء الضريبيين وشركات التخليص عبر الاسم والموقع الجغرافي.

وأشارت إلى الموقع بِحُلَّته الجديدة يتميز بمخطط واضح وسلس يلبي توقعات زواره وتوفير جميع احتياجاتهم، من خلال تجربة ثرية، ومفيدة، وجذابة للوصول إلى الخدمة لمطلوبة بأقل عدد من النقرات، مع بساطة التصميم، وتوفير مواد ومعلومات ضريبية شاملة مرتبة أبجدياً، يمكن الوصول إليها بسهولة تامة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

معلومات للمحررين:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.