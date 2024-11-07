أبوظبي: حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتمادين دوليين جديدين وتسلمت شهادة "آيزو 31000_2018" لاعتماد المعيار الدولي لنظام إدارة المخاطر، وشهادة "آيزو 44001_2017" لاعتماد المعيار الدولي لنظام إدارة علاقات الشركاء.

بحضور سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب تسلم السيد جاسم الزرعوني مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة الشهادتين من السيد نزار بشايره الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو للفحص والتفتيش.

أكد سعادة خالد علي البستاني أن الاعتمادين الجديدين يعززان الثقة بخدمات وأنظمة الهيئة التي يتم تطويرها بصفةٍ مستمرة لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية وأمان البيانات لتحسين خدمات الهيئة ومخرجاتها في جميع القطاعات، ومن بينها إدارة المخاطر وإدارة علاقات الشركاء عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.

وقال سعادته في بيان صحفي اليوم: "جاء هذا الإنجاز الجديد استكمالًا لمنظومة الجودة الشاملة التي تحرص الهيئة على مواكبتها لأفضل المعايير الدولية بصفة مُستمرة، فقد حصلت الهيئة على العديد من شهادات آيزو لاعتماد أنظمتها تعزيزًا لجهودها في تحقيق الريادة والتميز".

وأضاف البستاني: "تُعد المُحافظة على معايير الجودة من الأدوات الأساسية لتحقيق رؤية الهيئة للارتقاء المُستمر بجودة خدماتها، وفي هذا الإطار نتبنى سياسات متكاملة لتحقيق رؤيتنا كهيئة ضريبية رائدة عالمياً في تحصيل الإيرادات الضريبية، وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي لدعم الاستدامة المالية".

وأوضح سعادة خالد البستاني أن معايير الحصول على شهادات الآيزو تُشكِّل عنصرًا هامًا في مسيرة التطوير المؤسسي وصولًا إلى التميُّز، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لإسعاد المُتعاملين، وإدارة مخاطر العمليات بكفاءة لضمان استمرارية تقديم أرقى الخدمات، مع الامتثال التام لجميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية والقوانين واللوائح الضريبية ومنظومة الحوكمة المؤسسية، حيث تساهم هذه المعايير في ربط سياسات الهيئة مع جميع الأطراف المعنيّة الداخلية والخارجية، من خلال قنوات الاتصال المتنوعة ومراجعتها بشكل دوري لضمان استدامة تطويرها.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الحصول على شهادتي المعيار الدولي لنظام إدارة المخاطر، والمعيار الدولي لنظام إدارة علاقات الشركاء جاء بعد تنفيذ عمليات تدقيق وتقييم شاملة من ممثلي شركة جلوبال بزنس بيرو للفحص والتفتيش، تمّ من خلالها التأكد من تطابق كافة الإجراءات والأنظمة المتبعة في الهيئة مع معايير وشروط الشهادتين المعتمدتين.

وأشارت إلى أن تطبيق معايير مواصفة "آيزو 31000_2018" لنظام إدارة المخاطر يُساهم في تمكين الهيئة من تحسين قدرتها على تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهدافها، بما يُرسِّخ مصداقيتها وكفاءتها في تقديم خدماتها، وقدرتها على التنبؤ بالمخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات مناسبة للتعامل معها، فيما يعكس تطبيق معايير مواصفة "آيزو 44001_2017" لنظام إدارة علاقات الشركاء التزام الهيئة بتطوير آلياتها لإدارة علاقات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتحقيق أهدافها المؤسسية بشكل أكثر فاعلية عبر إطار عمل منظم لتحسين علاقات التعاون القائمة، وبناء علاقات مُستدامة طويلة الأمد تتميز بالثقة والشفافية مع الشركاء وسهولة تبادل المعرفة والخبرات بين الشركاء، لزيادة فرص الابتكار والنمو وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

يُذكر أن الهيئة الاتحادية للضرائب كانت قد حصلت خلال العام الحالي 2024 على العديد من شهادات آيزو من بينها؛ شهادات "آيزو 20000-01:2018" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لخدمات تقنية المعلومات بالهيئة، و"آيزو 27001:2013" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لإدارة أمن المعلومات العالمية، و"آيزو 9001:2015" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظام الهيئة لإدارة الجودة، كما حصلت الهيئة على شهادة "آيزو 56002:2019" لاعتماد المعيار الدولي لنظامها لإدارة الابتكار.

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