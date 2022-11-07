ارتفاع عدد الموظفين المعتمدين بالمعيار الدولي بنسبة51 % في 2022

أبوظبي: عززت الهيئة الاتحادية للضرائب منظومتها للجودة الشاملة الهادفة لتحقيق توافق أنظمتها التشغيلية بجميع مجالات عملها وخدماتها مع أرقى معايير الجودة العالمية، والالتزام المتواصل بهذه المعايير، وتسلمت الهيئة شهادة "ISO 22301" "آيزو 22301" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تؤكد هذه الخطوة الثقة بأنظمة الهيئة وكفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات والمحافظة على استمرارية أعمالها، ويعكس الحصول على شهادة تجديد اعتماد المعيار الدولي لنظام استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث مدى التزام الهيئة وتميُّزها بأنظمة تكنولوجية وكفاءات بشرية قادرة على ضمان استمرارية تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة والأمان".

وأضاف: "مما لا شك فيه فإن الالتزام بالمعيار الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال "آيزو 22301" الذي حصلت الهيئة على شهادة تجديد اعتماده يُمكِّن الهيئة من التعامل مع أية تهديدات محتملة ومواجهتها بكفاءة ومرونة، حيث يدعم نظام الهيئة لاستمرارية الأعمال

والتعافي من الكوارث الذي تم تجديد اعتماده الجهود المبذولة لتحديد متطلبات تقليل احتمالية التعرض لحوادث والحد من آثارها السلبية".

وأكد البستاني أن نظام الهيئة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث يوفر حلولاً عملية وسريعة للتعافي، حيث توفر متطلبات هذا المعيار الدولي الهام العديد من المميزات للهيئة؛ من بينها القدرة على تحديد المخاطر المحتملة ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها أو للتخلص منها، وتبني منهج وقائي للحد من تأثير الحوادث التشغيلية لأدنى مستوى، مع ضمان استمرارية الأعمال الأساسية وقت الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث".

ونجحت الهيئة في الحصول على شهادة "آيزو 22301" لتجديد اعتماد المعيار الدولي لنظامها لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، بعد أن تمت مراجعة جميع الممارسات والإجراءات المطبقة بالهيئة في هذا القطاع، حيث اطلع فريق التقييم والتدقيق المستقل على المتطلبات التفصيلية اللازمة للوفاء بمعيار "آيزو 22301" الدولي وعلى البروتوكولات الداخلية التي قد تم اتخاذها، والتأكد من دقة الإجراءات الموثَّقة المُتَّبعة في هذا المجال والتحقق الفعلي منها.

من ناحية ثانية أشارت الهيئة في بيان صحفي إلى الارتفاع المستمر في عدد موظفيها الحاصلين على شهادات اعتماد دولية مُتعلقة بالمعيار الدولي لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، حيث بلغ عدد الموظفين الحاصلين على شهادات الاعتماد في هذا المجال إلى 74 موظفاً حالياً مقابل 49 موظفاً بنهاية العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 51 % خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مما يؤكد حرص الهيئة على تنمية وتطوير كفاءاتها البشرية وفقاً لأرقى المعايير الدولية، بما يساهم في استمرارية الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة والتطوير المُتواصل

لجميع أنظمتها، وتلبية احتياجات العملاء بفاعلية، فضلاً عن توفير الوقت والنفقات وزيادة كفاءة إدارة الموارد، وتحفيز الموظفين على الاندماج الفعال في بيئة العمل.

وأوضحت أنه من بين شهادات الاعتماد الدولية التي حصل عليها العديد من موظفي الهيئة؛ شهادة مُطبِّق رئيسي لمعيار "آيزو 22301"، وشهادة اتقان تطبيق معيار "آيزو 22301"، وشهادة مُدقِّق داخلي لمعيار "آيزو 22301"، وشهادة مُدقِّق رئيسي لمعيار "آيزو 22301"، بالإضافة إلى شهادة مُطبِّق التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات، وشهادة مُتخصِّص التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات.

وأشار البيان إلى أن أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب حصلت خلال العام الماضي على اعتمادين دوليين في قطاع خدمات تقنية المعلومات، حيث تسلمت شهادتي "آيزو 20000" و"آيزو 27001" لاعتماد المعيار الدولي لنظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ونظام إدارة أمن المعلومات، وذلك استكمالاً لمنظومة الجودة الشاملة التي تستهدفها الهيئة، بعد أن حصلت على شهادة آيزو لنظام إدارة الجودة 9001:2015 تعزيزاً لجهودها لتحقيق مزيد من التطوير لآلية أداء الأعمال في مختلف مجالات عملها، للتوافق مع متطلبات نظام فعال لإدارة الجودة والالتزام المستمر به في جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة.

#بياناتشركات

- انتهى -

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية للإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل

الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.