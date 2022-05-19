وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات التركية "ترك إكسيمبانك" وذلك لتعزيز التجارة والعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وتركيا. ستعمل الوكلتان معًا على تسهيل التجارة والتصدير وتسهيل الوصول إلى الائتمان التجاري وتمويل المشاريع.

أقيم حفل التوقيع في اسطنبول كجزء من اجتماع ربيع 2022 لاتحاد بيرن، وهي منظمة دولية تضم شركات حماية ائتمان الصادرات والتأمين ضد المخاطر السياسية الرائدة.

وجاء توقيع هذه الشراكة في وقت بدأت فيه دولة الإمارات وتركيا رسميًا محادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتكثيف التعافي الاقتصادي والنمو في جميع أنحاء المنطقة، عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير الماضي، حيث التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعلي جيني، الرئيس التنفيذي لشركة "ترك إكسيمبانك"، ستركز الوكالتان على دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحلول المناسبة لتعزيز قطاعي التصدير والاستثمار. كما ستسعى الشركتان الى دعم تجارة الحلال من خلال توفير حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيتعاون الطرفان أيضاً على توفير العديد من حلول حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين والتأمين المشترك.

كما وستعمل الشركتان على تسهيل التجارة والتصدير في كلا البلدين، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل مشتركة ومؤتمرات واجتماعات مخصصة للشركات، خاصة في قطاعات النمو مثل الحديد والألمنيوم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأجهزة الكيميائية والكهربائية بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية والأمن الغذائي.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "ستدشن هذه الاتفاقية حقبة جديدة من العلاقات التجارية وفرص الاستثمار الاستثنائية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا. إن تحسين الآفاق الاقتصادية والتجارية من خلال الشراكات الوثيقة سيساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار أكبر لكلا البلدين، كما أنه سيعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المرتقبة بين البلدين ويدعم استراتيجية دولة الإمارات لمضاعفة حجم اقتصادها ودعم رؤيتها الاستشرافية على مدى الخمسين سنة القادمة."

ومن المتوقع أن تضاعف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التجارة الثنائية بين البلدين التي يبلغ حجمها حالياً 50.32 مليار درهم إماراتي، كما ستسهم في تعزيز الثقة بتحقيق التعافي الاقتصادي حيث يواجه العالم تحديات كبيرة بسبب زيادة تقلب أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم بسبب اضطراب سلاسل التوريد والتداعيات المستمرة لوباء كوفيد – 19.

من جانبه، قال علي جيني، الرئيس التنفيذي لشركة "ترك إكسيمبانك": "نتطلع إلى تعزيز تجارتنا المحلية والدولية من خلال التعاون مع شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات وكذلك تعزيز الثقة لدى شركاتنا المحلية من خلال تزويدهم بحلول حماية ائتمان مخصصة. وستركز مشاريعنا المشتركة أيضًا على الصناعات سريعة النمو مثل الطاقة المتجددة، ما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر استدامة."

تعتبر تركيا سابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فقد ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2021 بنسبة 82 في المئة إلى 49.4 مليار درهم مقارنة بمستوى ما قبل الوباء البالغ 27.1 مليار درهم في عام 2019.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أسست دولة الإمارات صندوقًا بقيمة 36.73 مليار درهم إماراتي لدعم الاستثمارات في تركيا من أجل زيادة الدعم للاقتصاد التركي مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصحة والأمن الغذائي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:

تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان. بدأت الشركة عملياتها في فبراير 2018 وتلعب الشركة دورا محفزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومؤخراً مع خطة مئوية الإمارات 2071 و"مشروع 300 مليار".

وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.

وقد حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2021 وللمرة الثالثة على التوالي على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- )قوي جدا( مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني". هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

عبير المطوع رئيس التسويق والاتصال الاتحاد لائتمان الصادرات +971 4 245 4445 abeer.almutawa@eci.gov.ae

فينس آنغ

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