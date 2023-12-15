تمهيد الطريق لرفع كفاءة مراكز البيانات في أذربيجان

مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أبوظبي: وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات و وزارة التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك، لتيسير الاستثمارات في مجال البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على رفع كفاءة وتطوير مراكز البيانات في جمهورية أذربيجان.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، وعن الجانب الأذربيجاني معالي رشاد نبييف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان. وتعد مراكز البيانات من مكونات البنية التحتية الرقمية الأساسية للدول، لكونها توفر مساحات آمنة لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات.

وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت جمهورية أذربيجان خطوات ملموسة للنهوض بالاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز مركزية الخدمات الإلكترونية ورقمنة الخدمات العامة، كما تولي الحكومة الأذربيجانية اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي على اعتباره أحد أهم الأولويات ضمن الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

ومن المتوقع أن يشهد عدد مراكز البيانات في أذربيجان ارتفاعاً كبيراً، كثمرة تعاون وجهود مشتركة تؤسس لها مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات.

ولضمان التعاون الوثيق والمؤثر، يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمذكرة في بناء علاقات استراتيجية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما تقترح مذكرة التفاهم تقديم حوافز تنافسية للمبادرات ذات الصلة وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة.

وفي هذا الصدد، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: "تواكب هذه المذكرة جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، في إطار تركيزنا على المبادرات ذات المنفعة المتبادلة، والتزامنا في دولة الإمارات على تقديم قيمة مضافة لشركائنا الاستراتيجيين. تواصل دولة الإمارات استكشاف فرص النمو والاستفادة منها لتعزيز التقدم في القطاعات الحيوية المختلفة التي تشكل غد أفضل لأجيال المستقبل".

وجدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان منذ بدايتها في العام 1992، قد حافظت على متانتها ونسقها التصاعدي، فيما شهد النشاط التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.

من جانبه، قال معالي رشاد نبييف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان: "اليوم، وقعت وزارة التنمية الرقمية والنقل في أذربيجان ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مشاريع مراكز البيانات، التي نتطلع من خلالها إلى المساهمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية لأذربيجان وتوسيع التعاون بين بلدينا في هذا المجال."

#بياناتحكومية

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نبذة عن وزارة الاستثمار:

تأسست وزارة الاستثمار في دولة الإمارات في شهر يوليو 2023، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار.