انتخبت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية الذي عُقد في هيئة الشارقة للكتاب، مجلس إدارتها الجديد للدورة (2026 – 2029)، وذلك بحضور ممثلي وزارة تمكين المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من: فهد علي المعمري، فاضل حسين بوصيم، سلطان سيف المزروعي، أحمد محمد المشتغل، حمد سليم الحميري، شيخة عبدالله المطيري، وإيمان سالم الحمودي بعضوية مجلس الإدارة الجديد.

كما ناقشت الجمعية العمومية التقرير الإداري الذي استعرض أبرز أعمال الجمعية خلال عام 2025، متضمناً البرامج العلمية التي تم تنفيذها، والمشاركات الخارجية والداخلية، إضافة إلى الاجتماعات التي عُقدت خلال العام لبحث سبل التعاون وتطوير قطاع المكتبات والمعلومات.

واستعرض الاجتماع كذلك التقرير المالي، حيث تم توضيح الوضع المالي للجمعية وخططها المستقبلية، إلى جانب عرض التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للجمعية بما يتوافق مع القوانين الجديدة، وقد تم اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

وتشكّل مجلس الإدارة الجديد للجمعية برئاسة فهد علي المعمري رئيساً لمجلس الإدارة، وفاضل حسين أبوصيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وسلطان سيف المزروعي أميناً للصندوق، وأحمد محمد المشتغل أميناً للسر، وعضوية كل من حمد سليم الحميري، وشيخة عبدالله المطيري، وإيمان سالم الحمودي.

