دبي: اطّلع مسؤولون حكوميون من جمهورية الدومينيكان على أبرز التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طوّرتها حكومة الإمارات، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضمن جهود حكومة الإمارات لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وجاءت الزيارة ضمن مبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وركّزت على التجارب التي طورتها حكومة الإمارات في مجالات التعليم، والتنافسية والاقتصاد والسياحة، والذكاء الاصطناعي، والتشريعات والسياسات الحكومية، والتحول الرقمي، والجمارك، والموانئ.

وضم وفد حكومة جمهورية الدومينيكان مارتن فرانكوس، نائب وزير التخطيط والاستثمار العام في وزارة الاقتصاد والمالية، وآلان خيمينيز مارتينيز، نائب وزير الخدمة العامة، ولويس ماديرا سويد، نائب وزير المتابعة والتنسيق الحكومي، وعدد من المسؤولين في مجالات الجمارك، والتنافسية، والتعليم، والتكنولوجيا.

وشملت الزيارة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة الإمارات، بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومؤسسة حكومة دبي الرقمية، والمدرسة الرقمية.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة مع جمهورية الدومينيكان تأتي ضمن توجه دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الحكومية الدولية بشكل عام ومع أمريكا اللاتينية والكاريبي بشكل خاص، ترجمة لنهج دولة الإمارات في تعزيز الشراكات الفاعلة ودفع مسيرة التنمية والتطوير وتمكين حكومات العالم من الاستفادة من التجارب والنماذج الريادية لحكومة الإمارات.

يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان أطلقتا شراكة ثنائية في التحديث الحكومي ضمن أعمال منتدى التبادل المعرفي الحكومي في يونيو الماضي، بهدف تعزيز التعاون في العمل الحكومي بين البلدين.

