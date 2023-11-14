عُقد في إسطنبول ويهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا

آل صالح: العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية تشهد نمواً متزايداً في المبادلات التجارية.. والمنتدى منصة حيوية لدعم التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة واستكشاف الفرص الواعدة

وكيل وزارة الاقتصاد خلال مشاركته في المنتدى يدعو مجتمع الأعمال التركي للاستفادة من الممكنات والفرص التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية والتوسع في القطاعات الاقتصادية الحيوية

الجلسة ركزت على آليات نمو تعزيز المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا وأهمية بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية المستدامة وتسهيل إجراءات تصدير واستيراد السلع والمنتجات

أبوظبي، شارك سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة "العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، الذي عقد في إسطنبول خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 13 نوفمبر الجاري.

وحضر الجلسة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة بوزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، حيث ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المهمة ومن أبرزها آليات نمو تعزيز المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا، وأهمية بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية المستدامة، وتسهيل إجراءات تصدير واستيراد السلع والمنتجات، وتحفيز مجتمعي الأعمال الخليجي والتركي على الاستفادة من ممكنات وفرص بيئة الأعمال بالأسواق الخليجية والتركية.

وأكد سعادة عبدالله آل صالح، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية تشهد نمواً متزايداً في المبادلات التجارية والاستثمارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دول المجلس وتركيا بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية.

وقال سعادته خلال مشاركته في الجلسة: "تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي موقعاً جغرافياً استراتيجياً يمثل بوابة تجارية مهمة للشركات التركية الراغبة في وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية، وكذلك تمتلك تركيا بوابة تجارية حيوية للشركات والمصدرين والمستوردين في الدول الخليجية للوصول إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يؤكد الحرص المستمر من الجانبين الخليجي والتركي على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وتطويره، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية وتسهيل التدفقات التجارية".

وأضاف سعادته: "يمثل المنتدى منصة حيوية لاستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الخليجية والتركية، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة والتمويل الإسلامي والدفاع والبنية التحتية والزراعة والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والفضاء والطاقة المتجددة والمدن الذكية والموانئ بجانب المشاريع التي تدعم العمل المناخي". مشيراً سعادته إلى أهمية دعم سياسات تطوير الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات والشركات على المستويين الحكومي والخاص للاستثمار في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم تحقيق الحياد المناخي.

ودعا سعادة آل صالح مجتمع الأعمال التركي للاستفادة من مميزات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات والمحفزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها إجراء تعديلات تشريعية واسعة من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100٪، وتحديث لأنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء لاستقطاب المواهب والمشاريع الريادية، وتعزيز سياسات التحول الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في قطاعات الاقتصاد الدائري.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي لعام 2023 شهد مشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة في وزارات التجارة والاقتصاد والاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل والطاقة والبنية التحتية والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والغذاء.

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