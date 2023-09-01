دبي، الإمارات العربية المتحدة، يشارك وفد من دولة الإمارات برئاسة سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في اجتماعات الجلسة الرابعة لفريق العمل مفتوح العضوية بالأمم المتحدة المعني بالحد من التهديدات الفضائية عبر المعايير والقواعد والمبادئ السلوكية المسؤولة، التي بدأت أعمالها 28 أغسطس وتستمر حتى 1 سبتمبر في جنيف بسويسرا لمناقشة تطوير معايير تضمن الاستخدام السلمي والمسؤول للفضاء الخارجي.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات انطلاقاً من الالتزام الراسخ بالمعاهدات والسياسات والقوانين الدولية ذات العلاقة بمجال الفضاء، وخصوصاً التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك لما له من أثر في تأكيد موقف الدولة الثابت نحو تمكين استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية وبما فيه من مصلحة وخدمة للبشرية.

وأكد سعادة شرف، أن دولة الإمارات تلتزم بتحقيق أهداف فريق العمل الرامية إلى تسخير العلوم والتقنيات الفضائية في خدمة البشرية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعاهدات المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي مما يساهم في تحقيق المتطلبات والاعتبارات الدولية المتعلقة باستدامة الفضاء وكوكب الأرض.

من جانبه أكد سعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أهمية الوصول العادل والمتساوي إلى الفضاء والذي يعد أحد الجوانب الرئيسية الواجب مراعاتها عند تحديد الأنماط والقواعد والمبادئ المنظّمة للاستكشاف المسؤول للفضاء الخارجي.

تركز موقف وفد دولة الامارات على أهمية الحفاظ على حق الدول في تطوير قدراتها بمجال الأنظمة الفضائية بطريقة سلمية، واتخاذ التدابير اللازمة لمراعاة احتياجات وقدرات الدول التي لديها برامج فضائية ناشئة، وعلى أهمية الحد من انتشار مقومات البرامج الفضائية إلى الجهات غير الحكومية وغير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الدول في تعزيز الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي مع ضرورة وضع المعايير اللازمة للحد من مخاطر تسليح الفضاء، إلى جانب التوافق العالمي بشأن القواعد والمبادئ السلوكية المسؤولة لاستخدام الفضاء الخارجي.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تسعى من خلال المشاركة الفاعلة على اتخاذ موقف إيجابي وداعم للوصول إلى توافق مشترك حول التوصيات النهائية لفريق العمل.

#بياناتشركات

- انتهى -