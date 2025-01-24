محمد بن طليعة

الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة

حكومة الإمارات حرصت على استدامة تطوير السياسات لتسهيل التحول الرقمي

دافوس- أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن الإمارات تمتلك بينة تحتية رقمية متقدمة ومرنة قادرة على مواكبة التوسعات الشاملة والتطورات المتسارعة في المجال الرقمي، وأن الدولة عملت على استدامة تطوير السياسات والتشريعات والقوانين والإجراءات التنظيمية التي تسهل أي عملية تحول رقمي، وعززت ثقافة التحول الرقمي على صعيد الجهات والمؤسسات والأفراد والمجتمع، ما أسهم في ترسيخ مكانة ريادية عالمية للإمارات في مجال التحول الرقمي الحكومي.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الحالي، شهدت مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من دولة الإمارات والعالم رؤاهم حول "إعادة تصور الحوكمة وآفاق تعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي"، وتضمنت استعراض الرؤى ونقاشات حول التحديات المتزايدة التي تواجه الحكومات في مجال التحول الرقمي، والبنية التحية القديمة، والأمن السيبراني، والحلول الشاملة الأكثر كفاءة وفاعلية.

بنية رقمية متقدمة

وقال محمد بن طليعة إن تجربة الإمارات في التحول الرقمي تشكل مصدر إلهام لكثير من الحكومات، حيث سخرت حكومة الإمارات جهودها واستثماراتها في تطور رقمي يخدم المجتمع ويسهل حياته، ويدعم جهود إحداث التطور والتغيير النوعي، وتطوير العمل والأداء الحكومي، وتهيئة بيئة جاذبة تستقطب الشركات العالمية والعقول المبتكرة في المجال الرقمي.

وأشار سعادته إلى أن حكومة الإمارات أطلقت برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وتسعى من خلال بنية تحتية رقمية متقدمة وبرامج حكومية حديثة مثل "برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية" إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمع.

التعاون من أجل عصر ذكي

وشارك في الجلسة إلى جانب سعادته، كل من ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء للابتكار والتعليم وتطوير العلوم والتكنولوجيا وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، وسينا لوسون وزيرة الاقتصاد الرقمي والتحول في جمهورية توغو، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وبليك هول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ID.me "، وإيفا مايدل عضو البرلمان الأوروبي، ومايكل شولت الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني لشمال ووسط أوروبا، وأدارها كيلي أوموندسن عضو اللجنة التنفيذية في منتدى الاقتصاد العالمي.

وناقش المشاركون عدداً من المحاور أبرزها إعادة تصور الحوكمة، وآفاق تعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وارتفاع وتيرة الضغوطات التي تواجهها الحكومات نظراً لتسارع التطورات الرقمية التي تُعيد تشكيل المجتمعات، وسبل تعزيز القدرة على التحديث المستمر في البينة التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، وآليات تبني الابتكار في التقنيات لدفع جهود التحول الرقمي في الحكومات، وتحقيق الرؤى في تقديم خدمات تواكب تطلعات المجتمع المتمكن رقمياً.

وتشارك دولة الإمارات في الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، التي تنظم تحت شعار "التعاون من أجل عصر ذكي"، في دافوس - سويسرا في الفترة من 20 إلى 24 يناير الحالي، بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، في مشاركة تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي الشامل في كافة المجالات التنموية من خلال المشاركة الفاعلة في هذا أهم الأحداث والمؤتمرات الدولية.

ويمثل المنتدى منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث تسهم مخرجات المنتدى وحواراته وشراكاته، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي.

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