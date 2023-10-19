دبي - الامارات العربية المتحدة: - أعلن كل من مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبو ظبي اليوم عن توحيد جهودهما لبناء مجتمع معلومات عالمي يساهم في تعزيز مستوى الأمان والخصوصية. وإيجاد الحلول الفعالة لتقليص أثرها، مع تقدم التكنولوجيا وتطورها، وتزايد التهديدات السيبرانية التي تهدد جوانب مختلفة من حياتنا وخصوصيتنا.

وقّع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وذلك على هامش مشاركتهما في معرض جيتكس العالمي 2023 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن كلا الطرفين.

وإدراكاً للقدرات الإيجابية الكبيرة التي تحظى بها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي نفس الوقت قابلية توظيفها لأغراض غير مشروعة من قبل العديد من الجهات، يهدف الطرفان إلى توطيد أصر التعاون بينهما لإيجاد الحلول التي تساهم في جعل العالم مكاناً أكثر أماناً من خلال توحيد الجهود في مجالات التشفير والأمن السيبراني.

وبموجب هذه الاتفاقية واسعة النطاق، سُيطلق الطرفان مجموعة من المبادرات المعنية بأنظمة التشفير وغيرها من البرامج التعليمية التي تهدف إلى نشر التوعية وتعزيز جهود البحث والتطوير في تقنيات التشفير والحفاظ على الخصوصية، وتضم الشراكة برامج نشر التقنيات والحلول والتعاون وجهود الردع والوقاية والاستجابة للهجمات السيبرانية.

وتنص الاتفاقية أيضاً على أهمية المشاركة الفاعلة للطرفين في ورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة المقامة لدى كل منهما، وذلك بهدف الإشراف التعاوني على حوكمة أنظمة التشفير والتقنيات بما يتماشى مع القوانين المتبعة في دولة الإمارات، كما سيعمل الطرفان معاً على تطوير المعايير الوطنية الشاملة في مجال التشفير وترسيخ التعاون وضمان الامتثال للأطر القانونية ذات الصلة.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية البارزة، قال سعادة د. محمد الكويتي: "تماشياً مع مسؤوليتنا وتطلعاتنا في مجلس الأمن السيبراني، نسعى دائماً لإيجاد فرص التعاون القيّمة مع الشركاء الرائدين في جميع القطاعات بهدف تعزيز حماية الجهات الاتحادية وغيرها من المؤسسات والأفراد من التهديدات السيبرانية بأنواعها. وندرك تماماً الدور الهام الذي تؤديه التكنولوجيا اليوم في مسيرة التطور، وضرورة أن يكون الابتكار أولوية وطنية. ونحن ملتزمون بريادة مسيرة الابتكار من خلال توسيع شبكاتنا مع مختلف الجهات على الصعيدين المحلي والدولي."

ومن جانبه، قال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب: "كوننا جهة مختصة في مجال البحث والتطوير، يتطلع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة إلى الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي للعمل على الابتكار والسياسات. معاً، نحن ملتزمون بصياغة أطر العمل القوية في مجال التشفير والأمن السيبراني التي من شأنها أن تعزز التأثير الإيجابي الدائم والحفاظ على مستقبلنا جميعاً في ظل التطور الرقمي."

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نبذة عن مجلس الأمن السيبراني

مجلس الأمن السيبراني يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة، التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة، من خلال جهات متخصصة وفاعلة قادرة على توفير الحماية الرقمية، وتأمين البنية التحتية المتطورة، بما يضمن استمرارية الأعمال، وتقديم الخدمات بشكل منتظم في الأنشطة الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية كافة.

تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني للقطاعات كافة المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة.

يعمل المجلس ضمن استراتيجية تتكون من 5 محاور رئيسية؛ هي.. المحور الأول الاستراتيجية في بناء القدرات، والسياسات، والحوكمة، وتأهيل وبناء القدرات الشخصية، والبرامج والمناهج والجامعات، وبناء القدرات التقنية مع الشركاء الاستراتيجيين.أما المحور الثاني من الاستراتيجية فهو الحماية والدفاع من خلال توظيف هذه القدرات، فيما يتمثل المحور الثالث في التوعية ونشر ثقافة الأمن السيبراني. والمحور الرابع يتمثل في الاستجابة اللازمة للحوادث السيبرانية من قبل الجهات المختصة.أما المحور الخامس فيتمثل في التعاون على جميع المستويات بدءاً من المحيط الخليجي والعربي والعالمي وفق مقررات الأمم المتحدة لمراكز الاستجابة وفرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.

نبذة عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة هو الجهة المسؤولة عن بناء وتشكيل منظومة البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي إلى جانب تحديد أولويات البحث والتطوير في دولة الإمارات. ويتولى المجلس مهمة تسريع وتيرة الجهود البحثية ضمن المجالين الأكاديمي والتكنولوجي في أبوظبي، وكذلك توحيد الإنفاق لضمان كفاءة الاستثمارات، وتعزيز السياسات واللوائح لاتخاذ قرارات فعالة ومرنة في هذا الشأن. ويقود المجلس جهود تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة بما يعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار ووجهة مفضلة للمواهب المتميزة في مجال التكنولوجيا المتطورة. المزيد من المعلومات على الموقع: www.atrc.ae