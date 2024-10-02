اعتماد البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد يُضاف إلى رصيد المؤسسة الحافل بالنجاحات

المركز الأمريكي الرائد يعدّ إحدى أكبر الهيئات الدولية المانحة للاعتمادات في مجال التمريض

الإمارات العربية المتحدة: حصل البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد ، التابع لإدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على اعتراف من قبل لجنة اعتماد برامج انتقال الممارسة التابعة لمركز الاعتماد الأمريكي للتمريض ANCC"، الذي يُعدّ من أبرز وأعرق الهيئات الدولية المانحة للاعتمادات في مجال التميز التمريضي ، ليكون البرنامج الأول من نوعه الذي يحصل على هذا الاعتماد في دولة الإمارات، بما يعكس التزام المؤسسة بتطوير جودة الخدمات الصحية والتمريضية والارتقاء بمعايير التميز في قطاع الرعاية الصحية. كبرنامج إقامة للخريجين الجدد من الممرضين .

وأعربت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعد ثمرة تضافر جهود المؤسسة لضمان جودة الخدمات الصحية والتمريضية، مشيرةً إلى أن الحصول على هذا الاعتماد يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز كفاءة الكوادر التمريضية في المنشآت الصحية التابعة لها، انطلاقاً من دورهم المحوري في تقديم رعاية صحية متميزة ومستدامة تسهم في رفع مستوى سلامة المرضى، وترتقي بخدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال تمكين الخريجين الجدد من بدء مسيرتهم المهنية بثقة واحترافية.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج المعتمد يستمر لمدة ستة أشهر ويعتمد أساليب تعليم متطورة ترتكز على تقنيات المحاكاة والتجارب العملية، ويهدف إلى تأهيل الخريجين الجدد من كليات التمريض وتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل بسلاسة تامة من خلال بناء ثقتهم بأنفسهم وتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة تتيح لهم إمكانية التطور المهني وتقليل معدلات الدوران الوظيفي، حيث يحصل الخريجين على شهادة معتمدة من الجهة المانحة للبدء في المسار الاكلينيكي، بما يمكن الكوادر التمريضية من تقديم رعاية آمنة وفعالة تضمن سلامة المرضى.

-انتهى-

#بياناتحكومية