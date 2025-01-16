تخريج 23 طبيباً من برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية

تكريم برامج التدريب المعتمدة من البورد الإماراتي

معرض للأبحاث العلمية يعزز الابتكار الطبي ويكرّم المتميزين

الإمارات العربية المتحدة – دبي: نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الحفل السنوي الثاني لتخريج 23 طبيباً من برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، بحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وعدد من المدراء التنفيذيين، ومدراء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والقائمين على برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، والشركاء الاستراتيجيين من رؤساء الجامعات وممثلين عن المعهد الوطني للتخصصات الصحية ومكتب تنسيق الدراسات الصحية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وفي هذه المناسبة، هنّأ الدكتور السركال الخريجين على هذا الإنجاز الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء نظام صحي متكامل قائم على الابتكار والتعلم المستمر، معبّراً عن فخره بالمستوى الرفيع من الالتزام والعطاء الذي أظهره الخريجون خلال مسيرتهم الأكاديمية، وأضاف: "تجسّد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التزام ورؤية القيادة الرشيدة بتمكين كفاءات طبية تسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية تعكس تطلعات الدولة نحو التميز."

من جهتها، أكدت الدكتورة كلثوم البلوشي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير مركز التدريب والتطويرفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تطوير مسيرة التعليم الطبي لا يتحقق إلا بتضافر الجهود، معربةً عن شكرها وتقديرها لكل من أسهم في نجاح هذه البرامج، ولفتت إلى أن استثمار المؤسسة في برامج التدريب هو استثمار في مستقبل الرعاية الصحية، وهو جزء لا يتجزأ من رسالتها في بناء منظومة صحية عالمية المستوى تضع الابتكار والتميز في صميم أولوياتها.

بدورها، أشارت الدكتورة ليلى تريم، رئيس قسم التعليم الطبي والمشرف المؤسسي العام، إلى سعي المؤسسة المستمر للارتقاء بجودة المنظومة الصحية في الدولة، لافتةً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة هو زيادة مشاركة الأطباء الإماراتيين في مختلف تخصصات الرعاية الصحية، بما ينسجم مع رؤية مئوية الإمارات 2071 التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأضافت أن المؤسسة تعتزم تعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في برامج التدريب المستقبلية، بما يسهم في دعم ممارسات التطبيق العملي باستخدام تقنيات محاكاة طبية متقدمة.

وتخلل حفل التخرج تكريم البرامج الحاصلة على الاعتماد البرامجي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية (البورد الإماراتي) في تخصصات طب الأطفال والطب النفسي والتخدير، حيث يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزام المؤسسة بالارتقاء بجودة برامج التدريب والتأهيل، ما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتميز الطبي.

وفي لفتةٍ تسلّط الضوء على أهمية البحث العلمي والابتكار، نظّمت المؤسسة على هامش الحفل معرضاً للأبحاث العلمية يستعرض المشاريع البحثية التي أعدّها منتسبو برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، حيث تم تكريم ثلاثة بحوث متميزة ساهمت في تقديم حلول علمية مبتكرة لعدد من التحديات الصحية الملحّة، ليعكس هذا الحدث رؤية المؤسسة في الاستثمار في البحث العلمي كأداة محورية لتحقيق استدامة القطاع الصحي وتطوير خدماته، بما يلبي احتياجات المجتمع.

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