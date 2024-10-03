التطعيم يعدّ أحد أبرز سبل الوقاية من الإنفلونزا ومضاعفاتها

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم السيدات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والمصابين بأمراض مزمنة وأصحاب الهمم والأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاماً

الإمارات العربية المتحدة – دبي، تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحت شعار "حصّن نفسك، احمِ مجتمعك"، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية الأخرى، حيث تبدأ المؤسسة بتنفيذ خطتها المعتمدة لمواجهة الإنفلونزا الموسمية والهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم كوسيلة فعالة للوقاية من الإنفلونزا والتدريب على أفضل الممارسات العالمية لمكافحة انتشارها.

وأوضحت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تطبق نهجاً استباقياً في مكافحة الإنفلونزا الموسمية، حيث تعمل على تكثيف الجهود من أجل تعزيز جاهزية كوادرها ومنشآتها الصحية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التحصّن والمبادرة إلى الحصول على التطعيمات لرفع معدلات الوقاية والحد من مخاطر مضاعفات الأمراض وانتشارها، موضحة أن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية تنتشر بسهولة وسرعة بين جميع الفئات العمرية، وتستهدف الجهاز التنفسي خلال فترة حضانة تتراوح بين 2 إلى 4 أيام، وتنتقل عبر الأنف والفم وصولاً إلى الرئتين، حيث يعدّ أخذ اللقاح سنوياً من أبرز وسائل الوقاية الفعالة من الإصابة بالمرض.

أماكن توفر اللقاح

ونوّهت لوتاه أن المؤسسة وفي إطار رفع نسبة التغطية باللقاح لحماية أفراد المجتمع والوقاية من مضاعفات الإنفلونزا والحد من انتشارها، تلتزم بتوفير لقاحات الإنفلونزا في جميع منشآتها الصحية، مشيرةً إلى أن اللقاح متوفر مجاناً للمواطنين والفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل السيدات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والمصابين بأمراض مزمنة وأصحاب الهمم والأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاماً.

حملات توعوية متواصلة عبر وسائل متنوعة

وتعمل المؤسسة في إطار تنفيذ خطتها على نشر رسائل الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم ورش ومحاضرات توعوية لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، وطلبة المدارس والجامعات، وأفراد المجتمع بشكل عام، انسجاماً مع استراتيجيات دولة الإمارات الخاصة بمكافحة الأمراض الموسمية كالإنفلونزا وغيرها من الأمراض السارية.

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