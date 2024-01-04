يمكن تحويل الأموال عبر تطبيق المصرف للهاتف المحمول إلى أي من بنوك المملكة المتحدة في أقل من ساعة واحدة بدون رسوم تحويل وبأسعار تنافسية

خدمة التحويلات المالية إلى حسابات بنك "لويدز" تستغرق 60 ثانية فقط

دبي: أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن توفر خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت في غضون 60 ثانية "كويك ريميت" (QuickRemit) لتشمل التحويلات المالية إلى المملكة المتحدة.

وسيتمكن متعاملو "الإمارات الإسلامي" من إجراء التحويلات المالية عبر خدمة "كويك ريميت" إلى أي من حسابات بنك "لويدز" المصرفية ضمن المملكة المتحدة في أقل من 60 ثانية، فضلاً عن إمكانية إجراء التحويلات المالية إلى بنوك أخرى في المملكة المتحدة في غضون ساعة واحدة. ويعد بنك "لويدز" أحد البنوك الرائدة في المملكة المتحدة وله أكثر من 500 فرع في إنجلترا وويلز.

ويمكن لمتعاملي "الإمارات الإسلامي" الاستفادة من خدمة "كويك ريميت" عبر تطبيق المصرف للهاتف المحمول EI +، بشكل مريح وآمن وبأسعار تنافسية وبدون أي رسوم تحويل.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بالإنابة في "الإمارات الإسلامي": "إن توسيع نطاق خدمة ’كويك ريميت‘ ليشمل المملكة المتحدة يعزز من بساطة ومرونة وأمان تجربة التحويلات المالية لواحدة من أبرز شرائح عملائنا. وتوفر هذه الخدمة آلية سريعة ومجانية لإرسال الأموال إلى المملكة المتحدة لأغراض مختلفة تشمل دعم احتياجات الأسرة أو التعليم أو الاستثمار".

يذكر أن المصرف يسعى حالياً لتوسيع نطاق خدمة "كويك ريميت" لتشمل الهند وباكستان، بالتعاون مع بنك "إتش دي إف سي" (HDFC) و"بنك فيصل"، على التوالي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 41 فرعاً و206 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي لايزال يتلقى الجوائز التقديرية العالمية على أدائه المالي القوي والتزامه بتحقيق الامتياز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد حصد المصرف الجائزة المرموقة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020" خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي 2021" التي تقدمها مجلة "وورلد فاينانس"، كما حصل المصرف على جائزة "أفضل ابتكار رقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية" خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية" وذلك تقديراً لالتزامه تجاه الرقمنة والخدمات المتميزة، علاوة على ذلك، نال المصرف جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة" عن بطاقة "سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي"، إضافةً إلى حصول المصرف على جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقته "إماراتي فيزا سيغنتشر " وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "إنترناشيونال فاينانس 2021".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

دانايشا جولاباني

شركة أصداء بي سي دبليو، دبي

بريد الكتروني: Danaisha.Gulabani@bcw-global.com