أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) عن استضافة النسخة التاسعة عشرة من مؤتمرها السنوي للمصرفية والمالية الإسلامية، الذي يقام بدعم من مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في معهد البنك الإسلامي للتنمية. وسيُعقد المؤتمر الذي يمتد على مدى يومين في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2024 في فندق كراون بلازا، مملكة البحرين. ويتمحور مؤتمر هذا العام حول: "تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء بيئة مستدامة وفعالة ومرنة لصناعة الحلال في الاقتصادات المسلمة".

يعد هذا المؤتمر السنوي من أهم التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يجتمع نخبة من العلماء والمشايخ وصناع السياسات وصناع القرار لتداول ومناقشة أهم القضايا الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. وسيتم بث المؤتمر على الهواء مباشرة عبر منصات زوم ويوتيوب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي سعيا لتحقيق الفائدة لأكبر شريحة من المهتمين بالمالية الإسلامية. ويحظى المؤتمر بدعم العديد من الهيئات والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والأكاديمية، إلى جانب مزودي خدمات الدعم ومنصات تبادل المعرفة.

وبهذه المناسبة، صرح معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء أيوفي: "يسعدنا ويشرفنا استضافة مؤتمرنا السنوي مرة أخرى في البحرين. ونتطلع بشغف للمشاركة في المناقشات حول القضايا الجوهرية والنهج والحلول المستندة إلى المالية الإسلامية التي يمكن تعزيزها لبناء منظومة حلال مستدامة وفعالة ومرنة لاقتصادات الدول الإسلامية. ونعرب عن عميق امتناننا لمصرف البحرين المركزي والبنك الإسلامي للتنمية على دعمهما المستمر لأيوفي ومبادراتها، بما في ذلك هذا المؤتمر. وبمشيئة الله تعالى، نتطلع للترحيب بجميع أصحاب المجال والاهتمام في البحرين".

سيشهد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين كلمات افتتاحية من شخصيات قيادية وصناع السياسات، بالإضافة إلى سبع جلسات نقاشية. وتتناول هذه النقاشات كيفية تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال مستدامة، مع التركيز على موضوعات مثل الانتقال من المالية الحلال إلى الاقتصاد الحلال، وتحسين سلاسل التوريد، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية في المالية الإسلامية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي تعليقه على هذه المناسبة صرح السيد خالد الحمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، بهذه المناسبة قائلاً: "يسر مصرف البحرين المركزي دعم هذا المؤتمر، الذي يؤكد التزامنا المستمر بتطوير المالية الإسلامية محلياً وعالمياً. ويتيح هذا المؤتمر فرصة قيمة لأصحاب المجال والاهتمام لدراسة الديناميكيات المتغيرة للمالية الإسلامية وتبعاته الاقتصادية الأوسع. من الضروري أن نقيم باستمرار ونحسن استراتيجياتنا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المجال والاهتمام. نحن نؤمن بأن الرؤى المكتسبة من هذا المؤتمر ستلعب دوراً حاسماً في تشكيل وتحسين الممارسات الاقتصادية والمالية في جميع أنحاء العالم".

كما صرح الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، بهذه المناسبة قائلاً: "يؤكد البنك الإسلامي للتنمية على التزامه إزاء تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال أكثر استدامة وفعالية ومرونة. نحن نركز على تعزيز إستراتيجيات مالية مبتكرة وممارسات مستندة إلى المبادئ والقواعد والقيم الإسلامية، فضلاً عن معايير أيوفي، لتعزيز الكفاءة الاقتصادية، والاستقرار المالي، والنمو طويل الأمد في الاقتصادات المسلمة. ويوفر هذا المؤتمر منصة حيوية لمناقشة التحديات الاقتصادية والمالية والبيئية الحالية، وإبراز التزامنا بتحقيق أهداف الشريعة الإسلامية الأوسع".

وفي سياق متصل وبالتزامن مع المؤتمر، تنظم أيوفي النسخة الثانية من "أسبوع بناء القدرات"، الذي يبدأ في 2 نوفمبر 2024 ثم يستأنف من 4 حتى 8 نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث أكثر من 200 مشارك من أكثر من 30 دولة، وسيشاركون في أكثر من 20 ورشة عمل متزامنة تحت إشراف وإدارة نحو 20 من كبار مدربي أيوفي.

نبذة عن أيوفي:

تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في عام 1991م وهي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة والمسؤولة بشكل أساسي عن تطوير وإصدار معايير الصناعة المالية الإسلامية العالمية.

بوصفها الجهة الرائدة لمعايير الصناعة المالية الإسلامية، أصدرت أيوفي حتى الآن ما مجموعه 122* معياراً وإصداراً فنياً تشمل 59 معياراً شرعياً، 37 معياراً محاسبياً، 7 معايير للتدقيق، مدونة أخلاقيات واحدة، و18 معياراً للحوكمة. ويتم اعتماد معايير أيوفي وإصداراتها الفنية حالياً بشكل كلي أو جزئي من قبل 45* جهة تنظيمية ورقابية في 36* دولة حول العالم، مما ساهم في تحقيق درجة متقدمة من توحيد ممارسات المالية الإسلامية العالمية.

في الوقت الحالي، تحظى أيوفي بدعم أكثر من 175* من المؤسسات الأعضاء، بما في ذلك المصارف المركزية والسلطات الرقابية، والمؤسسات المالية، وشركات المحاسبة والتدقيق، والشركات القانونية، والمؤسسات الأكاديمية، وغيرها، من أكثر من 45* دولة.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف أيوفي كذلك بشكل أساسي إلى بناء القدرات وحملات توعوية لدعم تطبيق معاييرها. تقدم أيوفي برامج زمالة مهنية مثل المحاسب الإسلامي المهني المعتمد والخبير الشرعي المعتمد والمدقق الشرعي المعتمد بالإضافة إلى برامج الشهادات مثل شهادة الكفاءة في معايير المحاسبة المالية، والمتاحة باللغات العربية والإنجليزية والروسية في إطار جهودها لتعزيز الموارد البشرية والهياكل التنظيمية للصناعة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aaoifi.com

للاستفسارات المتعلقة برعاية المؤتمر، يرجى الاتصال بالسيد ياسر رفعت على yrifat@aaoifi.com

نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية

البنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل منذ ما يقرب من 50 عامًا لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق تأثير واسع النطاق.

يضم البنك الإسلامي للتنمية 57 دولة عضو موزعة حول أربع قارات، مما يجعل تأثيرها يصل إلى ما متوسطه شخص واحد من كل خمسة أشخاص في العالم.

يعد البنك الإسلامي للتنمية واحداً من أكثر المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف نشاطاً على مستوى العالم، وقائداً عالمياً في مجال المالية الإسلامية، بحصوله على أعلى تصنيف ائتماني وثقة في الوفاء بالالتزامات المالية، وبأصول تشغيلية تزيد عن 16 مليار دولار أمريكي، ورأس مال مكتتب يبلغ 70 مليار دولار أمريكي. ويتميز البنك بطابع عالمي، حيث يقع مقره الرئيس في جدة، المملكة العربية السعودية، ولديه مركز تميّز في ماليزيا، ومقرات إقليمية في المغرب، وكازاخستان، والسنغال، ومصر، وتركيا، وإندونيسيا، وبنغلاديش، ونيجيريا.

تتمثل مهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمكين الأفراد من قيادة تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، وذلك عبر توفير البنية التحتية اللازمة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم واستكشاف قدراتهم. ويقوم البنك ببناء شراكات تعاونية بين المجتمعات والدول في بيئة غير سياسية فريدة، ويعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال تسخير قوة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الحلول الأخلاقية والمستدامة لأكبر التحديات التنموية في العالم.

نبذة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية

يعد معهد البنك الإسلامي للتنمية المنارة المعرفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويحمل المعهد على عاتقه مسؤولية قيادة تطوير الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة، مسترشداً بمبادئ الاقتصاد والمالية الإسلامية، من أجل دعم التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. ويضطلع المعهد في تمكين التنمية الاقتصادية من خلال إجراء البحوث الرائدة، وتنمية رأس المال البشري، واستحداث المعارف ونشرها وإدارتها، كما يقود المبادرات من أجل تمكين المنظومات المالية الإسلامية لمساعدة الدول الأعضاء في نهاية المطاف على تحقيق أهدافها التنموية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.isdbinstitute.org

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