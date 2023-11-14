ضمن سلسلة من الزيارات إلى عدد من مؤسسات القطاع الخاص للتعريف ببرامج تمكين الجديدة

انطلاقًا من جهود صندوق العمل "تمكين" المستمرة في التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، التقت الإدارة التنفيذية لصندوق العمل تمكين، بسعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس مجلس إدارة شركة "صلة الخليج" والسيد فراس أحمد الرئيس التنفيذي لشركة "صلة الخليج".

وخلال اللقاء تم تقديم عرض توضيحي حول أبرز مميزات الحزم الجديدة للبرامج والمعنية بالداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يشمل فرص التطور الوظيفي انطلاقًا من جهود تمكين المستمرة في جعل البحرينيين الخيار الأفضل والأمثل في سوق العمل.

حيث تهدف البرامج الجديدة الى إطلاق حزمة من البرامج تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.

وأكدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف تفعيل أسس الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص من مختلف القطاعات والتخصصات، وذلك عن طريق العمل وفق نهج استباقي للتواصل مع عدد من المؤسسات البارزة في سوق العمل البحريني من أجل إطلاعهم على أبرز المستجدات المتعلقة ببرامج تمكين المستحدثة وكيفية تحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي من البرامج على إيجاد فرص العمل النوعية لدعم الداخلين الجدد إلى السوق، إلى جانب تعزيز فرص التطور الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

ونوهت سعادتها بالمكانة البارزة التي اكتسبتها صلة الخليج على المستوى المحلي والإقليمي في إدارة مراكز الاتصال وتجربة العملاء والإسناد الخارجي للأعمال والتدريب والاستشارات والتكنولوجيا ، مؤكدةً توافق هذه الجهود مع دور "تمكين" في تعزيز فرص التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية وذلك عبر تفعيل حلول الدعم المستحدثة التي تتماشى مع الاحتياجات المختلفة للوظائف المطلوبة في سوق العمل، وتتكامل مع حلول الدعم التي تقدمها تمكين لدعم نمو وتطور المؤسسات.

من جانبه أشاد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس مجلس إدارة شركة "صلة الخليج" بحزمة المبادرات الجديدة منوهًا بأهمية دور هذه الحزم في تحقيق أهداف دعم التطور الوظيفي للكوادر البحرينية العاملة في الشركة، والتي تزيد على 570 موظفًا بحرينيًا، مؤكدًا سعادته أن "صلة الخليج" ستكون ضمن أولى الشركات التي ستبادر في توظيف الدعم المقدم من تمكين لتطوير مهاراتهم التخصصية وتعزيز فرصهم في التطور في السلم المهني.

يذكر أنه وخلال اللقاء تم استعراض أبرز المميزات التي تضمنتها البرامج الجديدة ضمن مبادرة دعم التطور الوظيفي، والتي يمكن من خلالها تعزيز فرص التطور الوظيفي للبحرينيين من خلال دعم الأجور، حيث ستدعم تمكين مبلغ الزيادة في الأجر والتي تتراوح بين 5-20% من الأجر الحالي بحد أقصى 300 دينار بحريني وذلك لمدة 24 شهرًا.

إلى جانب تقديم الدعم لإكساب الموظفين البحرينيين المهارات المطلوبة من خلال دعم كلفة البرامج التدريبية الاحترافية بنسبة 100%. كما تهدف هذه البرامج إلى جذب المزيد من البحرينيين للعمل في الوظائف التنفيذية والقيادية وذلك عن طريق دعم 50% من الأجر لمدة 24 شهرًا.

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