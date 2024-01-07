مسقط. 7 يناير، 2024: في إطار جهوده المستمرة لدعم صناعة الصيرفة الإسلامية، وقع الأهلي الإسلامي مؤخراً مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون ودعم الكفاءات في الأهلي الإسلامي إلى جانب تمكين نمو قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان. وأقيم حفل التوقيع بالتزامن مع مؤتمر أيوفي والبنك الإسلامي للتنمية الثامن عشر للصيرفة والتمويل الإسلامي.

هذا وعقد حفل التوقيع بحضور معالي الدكتور الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء أيوفي، وبحضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وإدارة الأهلي الإسلامي. ووقّع الفاضل يوسف الرواحي، نائب المدير العام – رئيس الأهلي الإسلامي، مذكرة التفاهم، معززاً بذلك التزام الأهلي الإسلامي بتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تضافر خبرات كل من الأهلي الإسلامي وأيوفي، وذلك من خلال التعاون في إقامة سلسلة من الأنشطة التقنية والمهنية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتطوير خدمات الصيرفة الإسلامية.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال الفاضل الشيخ الدكتور محمد بن طاهر آل إبراهيم، رئيس هيئة الرقابة الشرعية في الأهلي الإسلامي، " تعير الصيرفة الإسلامية تقديراً كبيراً لمساهمة أيوفي في تطوير المعايير والأسس الشرعية، وتعترف بأهمية دورها في التطوير المهني في مجال التمويل الإسلامي. وترسخ مذكرة التفاهم هذه خطة الأهلي الإسلامي للتعاون مع أيوفي لتحقيق المنفعة المتبادلة للمؤسسات المصرفية والمستفيدين."

ويعتبر يوسف الرواحي - نائب المدير العام – رئيس الأهلي الإسلامي توقيع مذكرة التفاهم خطوة بارزة في تاريخ الأهلي الإسلامي، قائلاً، "نحن فخورون بهذه الشراكة المميزة مع أيوفي، حيث أن تطوير الإمكانيات المهنية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة أمر في بالغ الأهمية في القطاع المصرفي. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيترك بصمة إيجابية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة."

ومن الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجالات مختلفة مثل البحوث والفعاليات والتطوير المستمر، كما أنها تسهل التبادل الهادف للمعلومات والمناقشات التي تتناول القضايا ذات الصلة بصناعة التمويل الإسلامي في السلطنة.

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