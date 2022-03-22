خلال مشاركتها بفعالية نظمها الصندوق الدولي للرفق بالحيوان في إكسبو 2020

أبوظبي: سلطت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، يوم أمس الإثنين، الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في مجال الحفاظ على البيئة خلال فعالية نظمها الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، والتي أقيمت في جناح المرأة في إكسبو 2020 بعنوان: "المرأة في مجال حماية البيئة: فلنبدأ العمل" بمشاركة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة التي ألقت كلمة عبر الفيديو.

وقالت سعادة الدكتورة الظاهري: "لسنوات عديدة، لعبت المرأة دور كبير في المشاركة بالحفاظ على البيئة حيث كان للعديد من الشخصيات النسائية تأثير ملحوظ على البيئة داخل مجتمعاتهم وخارجها".

وتحدثت سعادتها عن دور المرأة في مجال البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلة: "تمتلك دولة الإمارات نصيبها من القيادات النسائية التي تعمل في مجال البيئة. ومن أبرزهم، وزيرة البيئة والتغير المناخي، معالي مريم المهيري، التي عززت دولة الإمارات تحت قيادتها، خلال الأوقات الاستثنائية التي فرضه انتشار فيروس كورونا، طموحها لتوسيع غطاء غابات أشجار القرم ليصل إلى 100 مليون شجرة بحلول عام 2030. فضلاً عن دورها الفعال في قيادة وتنسيق الجهود لتنفيذ المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالبيئة والزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك.

كما أشارت سعادتها إلى نموذج آخر للمرأة الإماراتية والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وهي سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي والتي ساهمت في تأسيس جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (WWF-EWS) والتي تعتبر واحدة من أولى المنظمات البيئية غير الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ساهمت المبارك في إنشاء صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية الذي يعتبر اليوم واحداً من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم التي تدعم الحفاظ على الأنواع بشكل مباشر. وتعمل سعادة المبارك حاليًا كرئيسة لأقدم وأكبر منظمات حماية البيئة في العالم، وهو الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، لتكون بذلك أول امرأة من المنطقة العربية تقود هذه المنظمة العالمية الفريدة".

وشددت سعادة الدكتورة الظاهري على أنها كونها امرأة إماراتية، لطالما نظرت إلى النموذج الذي رسمته القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عملت دائمًا على تمكين المرأة كما قدمت لها الدعم والموارد اللازمة لمساعدتها للمساهمة بشكل فعال في بناء الوطن وحماية تراثه الطبيعي وتحقيق طموحاته وتطلعاته.

وأضافت سعادتها أنه "لعقود من الزمان، ألهمتنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،" أم الإمارات"، والتي لا تزال تلهمنا حتى اليوم بسبل تمكين المرأة الإماراتية وجعلها نموذج وقدوة لنظيراتها بالعالم. وأضافت لدينا اليوم نسبة أكبر من الكوادر النسائية تعمل في الإمارات العربية المتحدة، أكثر من أي وقت مضى. فوفقًا لتقديرات عام 2020، فإن ما يقرب من 18٪ من إجمالي القوى العاملة في الدولة هم من الإناث ".

وقد نظم الصندوق الدولي للرفق بالحيوان هذه الفعالية لعرض جهود المرأة في المنطقة وتسليط الضوء على دورها الهام في المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي، من أعلى مستوى في الحكومة والمنظمات الدولية إلى المؤثرين الحاليين الذين يشركوا الأجيال الجديدة من الشابات بتسليط الضوء على القضايا البيئية. وحضر الفعالية عز الدين داونز الرئيس والمدير العام التنفيذي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان.

وقد تم تأسيس الصندوق في عام 1969 من قبل بريان ديفيز وهو اليوم واحد من أكبر منظمات رعاية الحيوان وحماية الحياة البرية وهو أيضاً منظمة خيرية ويهدف الصندوق إلى إنقاذ وحماية الحيوانات في العالم. وفي عام 2019، احتفل الصندوق بالذكرى الخمسين لتأسيسه.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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