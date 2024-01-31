استقبل كل من سعادة الأستاذ صالح بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور كمال آل حمد الأمين العام للمركز، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر المركز بمملكة البحرين.

ورحب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام بمعالي الاستاذ جاسم البديوي، معربين عن الاعتزاز بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يرسخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية المشتركة، إضافة إلى تنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية.

وتم خلال الزيارة استعراض الدور البارز لمركز التحكيم التجاري الخليجي في خلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يقدمه المركز من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية.

وأكد سعادة الأستاذ صالح بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي حرص المركز على عقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة مع كافة الجهات المعنية لتعزيز التنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم التجاري، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول الخليج، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.

من جانبه، نوّه سعادة الدكتور كمال آل حمد الأمين العام للمركز بأهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في المنطقة الخليجية بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الجهود التي يضطلع بها المركز في توفير كل الضمانات القضائية لحماية الاستثمارات الأجنبية والتشجيع عليها من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري الآمن في دول الخليج، وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم.

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