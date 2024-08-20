7,800 متقدّم تم قبول %1.73 منهم في الأكاديمية مع حضور بارز للإماراتيين

الأكاديمية تنظم أسبوعاً توجيهياً للطلبة من 19 ولغاية 23 أغسطس في فندق دوسيت تاني أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في أبوظبي، عن استقبال الدفعة الثانية من طلبة برنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، وذلك في إطار جهودها لإعداد كفاءات مؤهلة قادرة على دفع عجلة القطاع وتعزيز النتائج التعليمية والتربوية للأطفال وأسرهم في أبوظبي ودولة الإمارات.

وشهد برنامج الدبلوم المهني المعتمد في عامه الثاني إقبالاً كبيراً مع 7800 متقدّم، تم اختيار %1.73 منهم بعد سلسلة من المقابلات والتقييمات الدقيقة لضمان التحاق نخبة المواهب بالأكاديمية، مقارنةً بـ2.38% من أصل 4200 متقدّم العام الماضي. وتتميز الدفعة الجديدة بتنوع لافت ومستوى عالٍ، حيث يحمل الطلبة مؤهلاتٍ علمية متميزة، من شهادات الدكتوراه والماجستير، إلى درجة البكالوريوس والثانوية العامة. كما ينتمون إلى 11 جنسية مختلفة، مع حضور بارز للإماراتيين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة حصة علي الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: "يسعدنا أن نشهد هذا الإقبال اللافت للانضمام إلى الأكاديمية، ما يؤكد نجاحها في تحقيق تأثير ملموس بتعزيز وعي المجتمع وتفعيل مشاركته في تنمية الطفولة رغم مضي عام واحد فقط على انطلاقها. وفيما نستعد لرفد القطاع بكوادر واعدة من طلبة الدفعة الأولى، نستقبل مجموعة جديدة من المواهب المتحمسة، ونتعهّد بدعمها وتمكينها لتتابع المسيرة وتساهم مستقبلاً في الارتقاء بقطاع تنمية الطفولة في دولة الإمارات".

ويستعد الطلبة الجدد للمضي على خطى خريجي الدفعة السابقة، والذين اختتموا المرحلة الأولى من البرنامج بنجاح على مدار 12 شهراً، وسينتقلون إلى مرحلة التدريب العملي لمدة ستة شهور اعتباراً من سبتمبر المقبل ضمن مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الاسرية، ومجموعة من الحضانات الحكومية التابعة لدائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي. وفيما يمضي الخريجون لمتابعة تطورهم المهني في مجال تنمية الطفولة، يقدمون صورة نموذجية عن الأكاديمية، ويمهدون الطريق للطلبة الجدد من خلال تجربتهم الناجحة.

ويقدم الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة مجموعة من البرامج المكثّفة والمتخصصة برعاية وتعليم الأطفال مع التركيز بالدرجة الأولى على الهوية الوطنية واللغة العربية بما يلبي احتياجات المجتمع المحليّ. كما يضمن في الوقت ذاته بناء إمكانات مقدمي الرعاية على أعلى مستوى تبعاً لأحدث التجارب والممارسات العالمية، لتمكينهم ليس من ردم الثغرات الحالية فحسب، بل كذلك الاستعداد لوظائف وتحديات المستقبل. ويستمر الدبلوم على مدار 18 شهراً مع منحة دراسية كاملة لجميع الطلبة.

وتنظم الأكاديمية أسبوعاً توجيهياً للطلبة الجدد من 19 ولغاية 23 أغسطس في فندق دوسيت تاني في أبوظبي، حيث ستزود الطلبة بالمعلومات والموارد الأساسية، بما في ذلك جولة في مرافق الأكاديمية، ولمحة تعريفية شاملة حول البرنامج ، وتفاصيل عن خدمات الدعم المتاحة، لضمان استعدادهم لخوض مشوارهم الأكاديمي.

لمحة حول الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة

تأسست الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة في عام 2023 بموجب القانون رقم 11 لسنة 2023 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وحاكم إمارة أبوظبي. وتهدف الأكاديمية إلى تنمية تطوير قدرات العاملين ومقدمي الرعاية، بما في ذلك أولياء الأمور، في مجال الطفولة مع التركيز على اللغة العربية والهوية الوطنية وتعزيزهما. وتقدم الأكاديمية برنامج دبلوم مهني معتمد لمدة 18 شهراً في رعاية وتنمية الطفولة.

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