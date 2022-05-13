"يونغ شيب" ستوفر فرصًا تدريبية لطلاب الأكاديمية العربية من خلال التدريب العملي والرحلات الميدانية لدعم جهود الأكاديمية في توفير تعليم بحري وفق أعلى المعايير العالمية دبي، الإمارات العربية المتحدة : في إطار جهودها المتواصلة لتمكين الكفاءات الشابة للعمل في القطاع البحري، وقَعّت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، مذكرة تفاهم مع "يونغ شيب الإمارات" و"يونغ شيب تركيا" لتوفير التدريب الميداني لطلاب الأكاديمية. وقد وقع الاتفاقية كلٌ من سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومروان مبارك رئيس "يونغ شيب الإمارات"، والدكتورة سينيم أوغيس، رئيس وعضو مجلس إدارة "يونغ شيب تركيا"، بحضور مسؤولين من الجهات الثلاثة. تعد "يونغ شيب" من المؤسسات الرائدة في مجال دعم الأعضاء الشباب في القطاع البحري، ولطالما كانت في طليعة المؤسسات التي تسعى إلى خلق فرص للجيل القادم للتعلم والنمو في هذا القطاع وبناء مسيرة مهنية ناجحة ومتميزة من خلال تسهيل تواصلهم مع عدد من أكبر وأفضل المؤسسات البحرية على مستوى العالم. وتعقيبًا على توقيع الاتفاقية قال سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "نحن سعداء للغاية للتعاون مع "يونغ شيب" حيث تدعم هذه الشراكة هدفنا في ضمان مستقبل مشرق لطلاب الأكاديمية. ونحن ندرك أهمية الدعم الذي تقدمه "يونغ شيب" للكفاءات البحرية من فئة الشباب، ونأمل أن يكون قادة المستقبل من خريجي الأكاديمية قادرين على تعزيز معارفهم العملية في القطاع، وأن يتمكنوا من تطوير المهارات اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة من خلال الخبرات التي يحصلون عليها خلال فترات التدريب العملي في المؤسسات البحرية الرائدة، إضافة إلى الرحلات الميدانية إلى الموانئ وأحواض بناء السفن." من جهتها، قالت الدكتورة سينيم أوغيس، رئيس وعضو مجلس إدارة "يونغ شيب تركيا": "إضافة إلى حرصنا على دعم نمو وتقدم الكفاءات الشابة في القطاع البحري، نعمل في "يونغ شيب" على تحسين قدراتنا باستمرار ورفع مستوى مهاراتنا. وبينما نسعى إلى توفير فرص التدريب العملي لطلاب الأكاديمية للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، فإننا حريصون أيضًا على الاستفادة من المرافق المتطورة التي تمتلكها الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس الذين يمتلكون خبرات واسعة، وذلك عبر الالتحاق بالدورات التدريبية من أجل تعزيز قدراتنا وخبراتنا، حيث ندرك مستوى الجودة والتطور الذي تتميز به الأكاديمية في القطاع البحري، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه لأعضاء وشركاء "يونغ شيب". آفاق جديدة لقادة المستقبل قال الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة: "تنسجم شراكتنا مع "يونغ شيب" مع هدفنا المتمثل في إعداد وتأهيل الكفاءات البحرية التي ستتولى تطوير القطاع البحري على المستويين الإقليمي والعالمي. ونحن واثقون من أن تعاوننا مع "يونغ شيب" سيوفر فرصًا لا تضاهى لطلابنا لاكتساب خبرات عملية والتعلم من نخبة من الخبراء في القطاع البحري من خلال العمل الوثيق مع أعضاء "يونغ شيب" الذين تتنوع خبراتهم ومجالات عملهم ما بين أصحاب سفن وحتى مكاتب المحاماة التي تعمل في المجال البحري، الأمر الذي سيمنح طلابنا فرصًا أكبر لاختيار تخصصاتهم من خلال حصولهم على التدريب المناسب وفرص العمل الملائمة لهم، وهذا هو هدفنا الأساسي كمؤسسة تعليمية تركز على تحقيق مكاسب جماعية في القطاع البحري." وقال مروان مبارك رئيس "يونغ شيب الإمارات": "يعد القطاع البحري أحد أهم مكونات اقتصاد دولة الإمارات حيث يسهم بأكثر من 90 مليار درهم سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. لذا، من المهم تطوير بنية تحتية قوية لهذا القطاع وضمان أن يتولى قيادته متخصصون أكفاء. ونحن ندرك أن توفير الخبرات العملية لطلاب الأكاديمية سيسهم في أن تكون هذه المواهب الشابة أكثر استعدادًا لدفع تقدم القطاع البحري في دولة الإمارات، لذلك، سوف نستفيد كثيرًا من هذه الشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، فالإمكانات والقدرات التي تمتلكها الأكاديمية إلى جانب الخبرات العملية التي سنقدمها، ستسهم في تعزيز قدرات الجيل المقبل من الكفاءات البحرية وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز بحري عالمي رائد." #بياناتحكومية - انتهى -