خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022

عجمان: كرم سعادة / عبد الله الحمراني – مدير دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، اليوم، الشركاء الاستراتيجيين، وذلك تقديراً لدورهم ومساهماتهم في تعزيز عمل اقتصادية عجمان خلال العام.

وتضمنت قائمة المكرمين ممثلين عن [عجمان الرقمية ودائرة بلدية التخطيط ودائرة التنمية السياحية و دائرة التنظيم العقاري و هيئة النقل و مركز الإحصاء والتنافسية و الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية و وزارة الاقتصاد و وزارة الصناعة والتكنلوجيا و تنظيم الاتصالات و الدائرة المالية و مجلس سيدات عجمان و القيادة العامة لشرطة عجمان والأمانة العامة للمجلس التنفيذي و منطقة عجمان الحرة و غرفة عجمان و مركز الاتصال].

وفي مستهل التكريم أعرب سعادة / عبد الله الحمراني المدير العام – لدائرة التنمية الاقتصادية عن شكره وتقديره لدعم الشركاء وتعاونهم الدائم.. وقال: نحن اليوم نحتفي معكم بعلاقات الشراكة والتعاون المثمرة معكم للعمل يداً واحدة من أجل تحقيق التنمية والازدهار في دولة الإمارات وفقا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وإن اهتمامنا بتوطيد العلاقة التكاملية مع شركائنا من الجهات الحكومية نابع من إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بأن التعاون والجهود المشتركة هما أساس الإنجاز والتقدم الذي يصب في تعزيز المصالح الاستراتيجية لدولة الإمارات وتحقيق التنمية المستدامة والتميز في تقديم الخدمات

وأشتمل التكريم بتدشين إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد وإطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية الذكية الجديدة الذي يضم مجموعة من الخدمات وإطلاق موقع حماية المستهلك الذي يعنى بخدمات المتعاملين ومنحهم فرصة إتمام معاملته والاستفادة من باقة خدمات متميزة. وإطلاق

تطبيقاتها الذكية للخدمات الرقمية. وذلك بهدف التسهيل على المتعاملين وتحقيق الانسيابية والمرونة وسهولة الاستخدام.

وقال سعادة / عبد الله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان من خلال تواجده بالمعرض أن الدائرة تحرص في كل عام على وضع بصمتها في المعرض الذي يجمع العقول وكبرى الجهات والمؤسسات والشركات الرائدة في مجال التحول الذكي وإن الدائرة وضعت خطة كاملة وشاملة لإطلاق جملة من الخدمات الذكية من خلال مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2022 وذلك من حرص الدائرة للوصول إلى المتعاملين والالتقاء بهم عن قرب، ومعرفة احتياجاتهم، والاستماع لآرائهم، وأفكارهم.

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