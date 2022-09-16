للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد والممتلكات

عجمان : تأكيداً لمسيرة التميز في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ودورها الرائد في نشر ثقافة التميز وإلهام المؤسسات في تبنّي أفضل الممارسات، استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وفداً من القيادة العامة لشرطة عجمان للاطلاع على أفضل الممارسات المُطبّقة في مجال إدارة الموارد والممتلكات، بما فيها برامج تنمية الإيرادات وترشيد النفقات وسياسة المشتريات ومؤشرات الأداء المالي وإجراءات الشراء والتعاقد. وكان في استقبال الوفد سعادة عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام، إلى جانب حضور عدد من المدراء والمسؤولين في إدارة الخدمات المساندة في الدائرة ومن الوحدات التنظيمية المختصة في شرطة عجمان.

ورحب الحمراني بالوفد الزائر، وأكّد على أهمية هذه اللقاءات التي تُعزّز من الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجهتين، وتصب في تحقيق رؤية عجمان، كما تساهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة. وأضاف: "غدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وجهة لأفضل الممارسات في مختلف المجالات وذلك ثمار الجهود التي تبذلها في التطوير المستمر للأداء المؤسسي وعلى الخدمات والمشاريع والمبادرات التي تنفذها، وتعكس هذه الزيارات أهمية الشراكة والتكامل بين الجهات للاستفادة من تجارب وخبرات الدائرة، وتأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة وأولياء الأمور الداعية إلى رفع مستوى التميز والتكامل في العمل الحكومي وبين جميع الجهات.".

وقال سعيد حمود، مدير إدارة الخدمات المساندة: "جرى خلال اللقاء استعراض الهيكل التنظيمي للدائرة والأهداف الاستراتيجية المالية ومؤشرات الأداء المالية وبرامج تنمية الإيرادات وسياسات المشتريات والأنظمة المالية المتبعة، بالإضافة إلى خطط التطوير والتوجّهات المستقبلية.".

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