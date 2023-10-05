تحت شعار "نلتقي لنَحتفي بإنجازاتنا"

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الملتقى السنوي لموظفيها تحت شعار "نلتقي لنَحتفي بإنجازاتنا"، وتم خلال الملتقى الذي أُقيم في فندق فيرمونت عجمان استعراض لأبرز انجازات الموظفين وتكريم المتميزين بمختلف الفئات الوظيفية، وركّز الملتقى هذا العام نحو مواصلة التسلّح بقيّم الدائرة وعلى توحيد الرؤية بأهمية الاستمرار في التطوير لتتبوأ الإمارة مكانة تنافسية على المستوى العالمي، والوصول إلى الريادة في مجال خدمة المتعاملين، وتضمن البرنامج سحوبات إلكترونية على جوائز وهدايا قيّمة وعروضًا ترفيهية متنوعة.

وقال سعادة / عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام: "تعتبر الدورة الحالية هي الدورة الرابعة لملتقى الموظفين، والذي نهدف من خلال تنظيمه بشكل دوري إلى تعزيز التواصل بين الموظفين والإحتفاء بإنجازات الموظفين المتفانيين والمخلصين والمتميزين ومساهماتهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وجودة حياة المجتمع، مما يشكل حافزًا لتقديم المزيد من العطاء والإبداع، ويساهم في بناء بيئة عمل إيجابية وسعيدة.".

وثمّن الحمراني جهود الموظفين، وحثّهم على مضاعفة العمل والإرتقاء به، وتجديد الالتزام بالبنود المهنية والمؤسسية لميثاق الولاء المؤسسي، وأكد على أهمية وضع رؤية الإمارة واستراتيجية الدائرة نصب أعين الموظفين في جميع الأعمال التي تنفذها الدائرة، وألاّ يحيدوا عنها أبدًا.

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