تكلفته الأولية تبلغ (2) مليار دولار

احتفلت مدينة الرسيل الصناعية صباح أمس (الأربعاء) بمقرها الرئيسي في محافظة مسقط بافتتاح مكتب مشروع مجمع تقنية الروبوتات "Sandy Valley Robotics Park"، وذلك تحت رعاية المهندس محسن بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الرسيل الصناعية، وبحضور سعادة الدكتور تيبور ستماري، سفير جمهورية المجر المعتمد لدى السلطنة، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة المنفذة للمشروع.

وكانت مدينة الرسيل الصناعية في وقت سابق من شهر يونيو الجاري قد وقّعت اتفاقية مع شركة ساندي فالي للروبوتات لتنفيذ مشروع مجمع تقنية الروبوتات في المدينة الصناعية على مساحة أرض تصل إلى (3.2) مليون متر مربع، حيث سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، وتبلغ تكلفة المشروع الأولية حوالي (2) مليار دولار، وسيساهم في توفير حوالي (15,000) فرصة عمل قابلة للزيادة مع اكتمال المشروع بجميع مراحله. ومن المؤمل أن يكون هذا المشروع أول وأكبر مجمع تقنية للروبوتات في الشرق الأوسط، حيث سيتضمن ورش صناعة الروبوتات بجميع أنواعها بما فيها الطبية والتجارية والصناعية، وأيضا مركز الأبحاث والتطوير في صناعة الروبوتات والذكاء الصناعي، وكذلك منافذ بيع وتسويق منتجات الروبوتات، ومعهد للتدريب والتأهيل في مجال تقنية صناعة الروبوتات والذكاء الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء فندق خمس نجوم ومدينة ترفيهية، وسيفتح مجمع الروبوتات أبوابه للاختراعات الشبابية وريادة الأعمال في مجال الروبوتات، وسيساهم في تعزيز الشركات الناشئة في سلطنة عمان في مجال تقنيات المستقبل والروبوتات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إيجاد مساحة لمزيد من التوظيف والاستثمار والابتكار في سبيل أن تصبح سلطنة عمان مركزًا لتقنيات المستقبل.

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