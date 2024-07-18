افتتحت دائرة القضاء- أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة برجيل القابضة، فرعاً لمستشفى برجيل في المقر الرئيس للدائرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل تقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية للموظفين والمراجعين، وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز بالقطاعات المختلفة.

وحضر مراسم الافتتاح، الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين، من بينهم أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وحمد أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للشراكات في برجيل.

ويأتي هذا الافتتاح في ضوء تنفيذ العقد المبرم بين دائرة القضاء ومجموعة برجيل القابضة، بشأن توفير مرافق صحية رائدة تقدم خدمات متميزة وفق أرقى الممارسات العالمية، تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتنفيذ مبادرات نوعية تعزز الروح الإيجابية وتسهم في دعم الإبداع والابتكار، بما يرسخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

وأكد أحمد المرزوقي، أن دائرة القضاء-أبوظبي تستهدف من خلال هذا التعاون مع مجموعة برجيل، إرساء مفهوم جديد لبيئة العمل المحفزة والإيجابية في الدوائر والمؤسسات الحكومية، في ظل تيسير الوصول إلى منظومة خدمية متكاملة، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز جودة الأداء الحكومي ورفع الكفاءة.

ومن جهته، قال جون سونيل: نحن فخورون بالتعاون مع دائرة القضاء لافتتاح مركز برجيل الطبي، ما يعزز التزامنا بتوسيع خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وسيوفر هذا المركز الجديد رعاية صحية يسهل الوصول إليها من الدرجة الأولى لعدد أكبر من الأفراد ما يدعم رفاهية المجتمع.

ويشار إلى أن الفرع الجديد لمستشفى برجيل، يتضمن مجموعة متنوعة من المجالات الطبية، بما في ذلك الطب العام، طب الأسرة، وعيادة الأمراض الباطنية، إلى جانب توفير خدمة التطعيمات والتحصينات ضد الأمراض الفيروسية.

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