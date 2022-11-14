شرم الشيخ: وقع المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ، ليور شيلات ، وبيرجيت شوينك ، المدير العام للعمل المناخي في الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي ، بالاشتراك مع برنامج العمل الألماني - شراكة الطاقة الإسرائيلية لعام 2023 في الجناح الإسرائيلي خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

ليور شيلات: "تعاون إسرائيل مع ألمانيا سيساعد إسرائيل أولاً وقبل كل شيء على تعزيز معرفتها حول طرق زيادة نسبة الطاقة المتجددة في شبكتنا الكهربائية بالإضافة إلى دعم هيكلة الإستراتيجية الإسرائيلية للهيدروجين كوقود أخضر".

بيرجيت شوينك: "لا يمكننا مكافحة تغير المناخ بشكل فعال إلا من خلال الجهود المشتركة. تلعب شراكة الطاقة الألمانية الإسرائيلية دورًا مركزيًا في هذا السياق. توفر الشراكة إطارًا فعالًا للتصدي بشكل مشترك للتحديات الحالية لانتقال الطاقة مع شريك قوي ، وليس أقلها ، للمساهمة في التحول العالمي للطاقة. يمكن لإسرائيل وألمانيا التعلم من بعضهما البعض في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتقنيات الهيدروجين وكذلك حماية البنى التحتية الحيوية للطاقة. في ضوء الهجمات الأخيرة على المرافق في بحر البلطيق ، فإن هذا التعاون له أهمية كبيرة وحسن توقيت ”.

هيلا إنجلهارد ، سفارة إسرائيل في ألمانيا: العلاقات الألمانية الإسرائيلية أقوى من أي وقت مضى. نقف معا لمواجهة تحديات العالم. لقد فعلنا ذلك لسنوات في العلوم والبحث والابتكار. لقد وقفنا معًا لدعم بعضنا البعض وقيادة الطريق في التعامل مع COVID. وسنفعل ذلك الآن بمزيد من التفاني والطاقة في العمل معًا من أجل أمن الطاقة وكفاءة الطاقة وانتقال الطاقة. بهذه الطريقة يمكننا الوصول إلى أهدافنا المناخية. تؤدي القيم المشتركة إلى مشاركة المعرفة القيمة والازدهار ".

ستتألف شراكة الطاقة الألمانية الإسرائيلية ، التي تم الإعلان عنها في مارس 2022 بين وزارة الطاقة الإسرائيلية والوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي ، من مجموعتي عمل حول العديد من الموضوعات المتعلقة بانتقال الطاقة إلى الطاقات المتجددة وكذلك حول قضايا الرقمنة وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية. ستشمل الموضوعات الخاصة في برنامج العمل لعام 2023 توسيع الطاقات المتجددة ومتطلبات مرونة الشبكة ، فضلاً عن استخدام الأنظمة الكهروضوئية. تشمل النقاط المحورية الأخرى كفاءة الطاقة في المباني وكذلك تقنيات الهيدروجين واستخدام البنية التحتية للغاز للهيدروجين. علاوة على ذلك ، يتم التركيز بشكل خاص على مرونة البنية التحتية للطاقة الحيوية ضد الهجمات المادية والرقمية. تم تعيين وكالة الطاقة الألمانية (دينا) لتنفيذ شراكة الطاقة الألمانية الإسرائيلية للجانب الألماني. تدعم سفارة إسرائيل في برلين الشراكة من الجانب الإسرائيلي.

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