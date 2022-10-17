دمشق - اعتمدت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" في وزارة الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية برنامج" أبوغزاله للأرشفة الإلكترونية-TAG Archive" كنظام معتمد في سورية.

وتم هذا الاعتماد من قبل الحكومة السورية بعد إجراء التقييم الفني والتقني اللازم لاعتماد البرنامج، حيث يعد TAG Archive، نظام إلكتروني شامل ومتكامل يدير الوثائق إلكترونياً ويتحكم بسير العمليات والإجراءات الداخلية لدى المؤسسات والشركات وهو نظام متعدد اللغات والمستخدمين.

وبين الأستاذ سامر الرمحي المدير التنفيذي لدائرة الأرشفة الإلكترونية في "طلال أبوغزاله العالمية" أن الدائرة تعمل انطلاقا من رؤية رئيسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في مواكبة التطور المعرفي، ومساعدة الشركات والمؤسسات في التحول الرقمي بالإضافة إلى تلبية متطلبات المعايير والتشريعات العالمية.

وأضاف الرمحي أن هذا البرنامج يساعد المؤسسات الحكومية والخاصة على تقليص أماكن التخزين التي تستخدمها المؤسسات للاحتفاظ بالكميات الكبيرة من الاوراق والمستندات وفي فترة زمنية قياسية، موضحا أن هذا النظام يستطيع التعامل مع أي نوع من الملفات، كما يتيح للمستخدم استرجاع واستعراض الوثائق بسرعة كبيرة، مع ضمان أمنها، وحفظ النسخ الاحتياطية لها، كما يتيح للمستخدم العمل السريع دون الاتصال بالإنترنت مع إمكانية الدخول عن طريق الهاتف المحمول.

يشار إلى أن برنامج TAG Archive تم تطويره داخليا من قِبَل مجموعة من الخبراء العاملين في "أبوغزاله العالمية"، ويعملون على التطوير والتعديل على النظام وفقا لاحتياجات الشركات والمستخدمين، إضافة إلى وجود فريق عمل تقني لتقديم الدعم الفني على مدار الساعة.

#بياناتحكومية

- انتهى -