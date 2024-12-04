نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت "توبيان"، شركة الغذاء التابعة لنيوم للغذاء، التي تعمل على تطوير النظم الغذائية المستقبلية، عن افتتاحها أول بيت زراعي محمي ومتطور تقنيا في "أوكساچون"، مدينة الصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم. وتسعى توبيان، من خلال هذا المشروع المقاوم للتغيرات المناخية، إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام عبر حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة.

ويمثل هذا المشروع تجربة استثنائية كونه يوفر حلولا زراعية مبتكرة في مدينة متخصصة في الصناعات والتقنية، وهو ما يتماشى مع رؤية نيوم للاستدامة والابتكار، وخلق حلول للتحديات التي تواجه العالم والمدن الصناعية التقليدية.

ويقع المشروع الجديد في "خليج الابتكار"، الموقع المخصص للحلول والابتكارات الجديدة في "أوكساچون"، وتمتد مرافقه المتطورة على مساحة أربعة هكتارات. ويجسد المشروع رؤية "توبيان" لتقديم مفاهيم جديدة في إنتاج الغذاء واعتماد أنظمة غذائية مبتكرة ومستدامة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب تقليل استهلاك الموارد الطبيعية، مثل المياه والطاقة، إلى أدنى حد ممكن.

وقال الرئيس التنفيذي لتوبيان، الدكتور خوان كارلوس موتمايور: "يسعدنا العمل على هذا المشروع الواعد، حيث تتيح لنا البيوت الزراعية المحمية والمتقدمة تقنياً التحكم بالظروف المناخية الملائمة لنمو النباتات بطريقة صديقة للبيئة، وإنتاج ما يقرب من 4000 طن من الفاكهة والخضراوات. كما ستمكننا هذه التجربة من تطوير نماذج تنبؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشغيل البيوت المحمية بكفاءة أكبر في مواقع أخرى من المنطقة".

وأضاف: "يُعد هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلي، وإحداث تحول حقيقي في أنظمة الزراعة لتكون أكثر استدامة في المملكة، وأيضاً في المناطق الجافة المتأثرة بالتغير المناخي."

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لأوكساچون، فيشال وانشو: "تسعى هذه المشاريع النموذجية إلى إنتاج محاصيل محليّة بشكل مستدام وعلى نطاق واسع لتلبية احتياجات سكان نيوم وشركائها من قطاع الضيافة، ما يوفر سلسلة إمداد محلية متكاملة وفق مبدأ (من المزرعة إلى المائدة). وبالشراكة مع "توبيان"، نواصل دفع حدود الابتكار باستخدام التقنيات النظيفة لإعادة تشكيل مستقبل الصناعة نحو الأفضل".

وتركز المرحلة الأولى من المشروع على ضبط العوامل المناخية داخل البيوت المحمية، وتقييم مدى التوافق بين المحاصيل المختلفة والأنظمة الزراعية المطبقة، مع اختبار أساليب متعددة وتقنيات الأتمتة المناسبة، ويشمل ذلك متابعة وتحسين كفاءة التبريد باستمرار.

وسيعمل الخبراء والفنيّون من "توبيان" على تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه من خلال اعتماد تقنيات متطورة للتحكم في التبريد ومستوى التعرض لأشعة الشمس، والاستفادة من الشبكة الرئيسية للطاقة الشمسية في نيوم مستقبلاً.

وستسهم تجارب المشروع الأولية لإنتاج الفواكه والخضراوات في تحديد المحاصيل التي تتلاءم مع الظروف المناخية المحلية وتنمو بشكل أفضل، بالإضافة إلى تحليل المذاق واللون والشكل لضمان الجودة العالية للمستهلك. ويوفر المشروع منتجات محلية طازجة وأكثر استدامة على مدار العام.

وتسعى "توبيان" من خلال هذا المشروع لتحديد الظروف المثلى لزراعة المحاصيل، حيث يمثل استثمارها في هذه المرافق المعززة بالتقنيات المتقدمة منصة للتجارب والاختبارات التي تتيح للشركات تقديم خدمات مبتكرة تسهم في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية حول العالم. ويُعد افتتاح هذه المرافق إنجازاً آخر ضمن مسيرة نيوم لتحقيق رؤيتها الطموحة في تأسيس صناعات مستقبلية مستدامة.

يشار إلى أنه تم تصميم وتنفيذ هذا المشروع الحيوي عبر شراكة دولية مع شركة "فان دير هوفين" (Van der Hoeven) الهولندية، الرائدة في الحلول والتقنيات الزراعية.

عن نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

عن توبيان

تأسست توبيان، شركة نيوم للغذاء، لإحداث تحول إبداعي في طريقة زراعة الأغذية وتوريدها واستهلاكها، مع الالتزام بتقديم منتجات غذائية عالية الجودة ومسؤولة المصدر، ومستدامة، تلبي تطلعات المهتمين بالحفاظ على صحتهم والبيئة. وستقدم توبيان خدمات مبتكرة في مجالاتٍ تشمل الزراعة المقاومة لتقلبات المناخ، والاستزراع المائي المتجدد، والأغذية المستحدثة، والتغذية المخصصة وفق الطلب، والإمداد الغذائي المستدام. وتسعى أن توفر على الأفراد الوقت والجهد ليتمكنوا من اختيار أغذيتهم بمسؤوليةٍ وسهولة، حيث تصمم منتجاتها لتعزيز صحة الإنسان واستدامة البيئة.

تدمج توبيان الابتكارات العلمية مع مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في جميع جوانب أعمالها من التوريد إلى التعبئة، في الوقت الذي تسعى لتطوير أنظمة غذائية آمنة وموثوقة. ولضمان التشغيل المستدام والمسؤول الذي يتماشى مع تطلعات المستهلك الواعي، تسعى الشركة لإنتاج المزيد من المنتجات الغذائية باستخدام موارد أقل، وتعمل على تحسين جودة التربة وإعادة الحياة إلى الصحارى، وتطوير أنظمة بيئية مرنة، وتقليل بصمتها الكربونية، كما أنها تُشجع الممارسات الزراعية الذكية، وتدعم الخيارات الغذائية الصحية، وتلتزم بمعايير سلوكية وأخلاقية عالية، وتدعم المواهب السعودية في صناعة الأغذية.

تسهم أعمال وأنشطة الشركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية السعودية 2030، بما يعزز الأمن الغذائي ويتصدى للتحديات العالمية التي تواجه أنظمة الغذاء.

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