

الاستعدادات مستمرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) مع مشاركة وفد من الشركات الاسكتلندية الرائدة في مجال تحويل الطاقة ضمن فعاليات معرض أديبك 2023

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: استعرضت اسكتلندا أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجال تحول الطاقة وإزالة الكربون وطاقة الرياح والأمواج البحرية أثناء مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023".

وتؤكد اسكتلندا على حضورها البارز ضمن أكبر تجمع في العالم لصناعة الطاقة، لتسلط بذلك الضوء على المزايا والكفاءات التي تتمتع بها الدولة فيما يتعلق بابتكارات تحول الطاقة من خلال 24 شركة ضمن الوفد الاسكتلندي المشارك في المعرض ضمن المنظمة الاسكتلندية للتنمية الدولية، الوكالة الاسكتلندية المعنية بشؤون التجارة والاستثمار العالمية، والذراع الدولي للوكالة الاسكتلندية للمشاريع. وفي الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28، المقرر استضافته في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقتٍ لاحق من هذا العام، فإن الشركات الاسكتلندية تواصل مساعيها لوضع الأسس وتحديد الطرق لمساعدة العالم للوصول إلى صفر صافي انبعاثات كربونية.

وفي هذا السياق، تحدث رايلي سميث، مدير عام (Xodus) في الإمارات العربية المتحدة، شركة الاستشارات العالمية في مجال الطاقة والمشاركة ضمن الوفد الاسكتلندي في أديبك: "لقد حققنا الكثير من النجاح في إزالة الكربون ضمن منطقة الشرق الأوسط، كما أن الواقع يشجعنا على مواصلة العمل باعتبار أن هناك اهتمام واسع في المنطقة وحرص هائل على اكتساب الخبرات والتعلم مما كنا نطبقه في بحر الشمال في المملكة المتحدة. لقد كان من الرائع أن أكون في أديبك وأن أعزز هذه الحوارات".

ومن الشركات الاسكتلندية الأخرى المشاركة في أديبك في دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة (Mocean Energy)، الشركة المطورة لتكنولوجيا الطاقة المتولدة من الأمواج البحرية وحركتي المد والجزر.

فيما يتحدث إيان كروسلاند، المدير التجاري لدى (Mocean Energy): "تغمرنا السعادة بالعودة إلى أديبك مرة أخرى، كونها فرصة رائعة لعرض حلولنا وتقنياتنا مرة أخرى هذا العام. نشعر بالفخر كونه طلب منا العودة مرة أخرى هذا العام لمواصلة العمل والتطور لتحقيق نجاح أكبر خلال هذه المشاركة".

فيما يستعد معالي نيل غراي، أمين عام مجلس الوزراء الاسكتلندي لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر للإعلان رسمياً عن خطط اسكتلندا للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28.

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