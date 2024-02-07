نالت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة شهادة الاعتماد كـ "أفضل بيئة عمل" من منظمة "غريت بليس تو وورك Great Place To Work" العالمية وذلك استناداً إلى التحليل الشامل والمستقل لآراء موظفيها من خلال استطلاع الرأي الموسع حول بيئة العمل، والذي أعرب خلاله نحو %90 من موظفي المؤسسة عن فخرهم بالعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وأن العمل لديها يساهم في تنمية المجتمع.

وخلال حفل استلام الشهادة الذي أقيم برعاية وحضور سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على متن سفينة الملكة إليزابيث بدبي بحضور قيادات المؤسسة وموظفيها، قال سعادته: إن استحقاق المؤسسة لشهادة "أفضل بيئة عمل" يرجع إلى اهتمام المؤسسة للعنصر البشري وتضمينه ضمن مبادئها الاستراتيجية تحت شعار "موظفونا هم رأس مالنا الأغلى" إيماناً منها بأن تقديم أفضل الخدمات وتحقيق سعادة المتعاملين أساسه سعادة الموظفين.

وأضاف سعادته: "نجحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تعزيز نسبة كفاءة وإنتاجية موظفيها من خلال توفير بيئة عمل إيجابية كما يعكس الاعتماد الجديد الذي حصدته المؤسسة مدى التزامها بأن تكون رائدة في مجال التميز المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي، ومصدر إلهام لغيرها من المؤسسات".

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن المؤسسة تخدم شريحة واسعة من المتعاملين بلغت نحو 500 ألف متعامل من الشركات والأفراد، وترتبط خدماتها بفئات متعددة في المجتمع تشمل التجار والمستثمرين والمصدرين والموردين والشركات التجارية وغيرهم، فقد حرصت المؤسسة منذ تأسيسها إلى توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها عبر إطلاق البرامج والمبادرات وتوفير كافة الإمكانات التي تمكن الموظفين من التميز في الأداء والعمل في بيئة ثرية تحقق لهم سعادتهم الوظيفية وبالتالي التميز في العمل والإنجاز.

واعتبر سعادته أن هذا التكريم بمثابة ميثاق مصداقية تجاه بيئة العمل بالمؤسسة وتعزيز صورتها وهويتها المؤسسية كونها الجهة التي تملك أكبر جالية لرجال الأعمال في دبي، مؤكداً أن فوز المؤسسة بشهادة اعتماد "أفضل بيئة عمل" يمنح المؤسسة ميزة تنافسية قوية في جذب المواهب الواعدة والحفاظ على استقرار الكوادر المتواجدة لديها، حيث تُمنح هذه الشهادة للجهات التي تحقق المعايير والشروط الموضوعة من قبل المنظمة العالمية بالاستناد إلى تحليل شامل تطبقه المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستخلص نتائجه بالاعتماد على التغذية الراجعة التي يقدمها الموظفين كجزء من استطلاع موسع حول تجربة مكان العمل.

ومن جهتها، أعربت المنظمة باعتبارها الجهة المانحة للجائزة عن فخرها باستحقاق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لاعتماد "أفضل بيئة عمل" وثقتها في ثقافة بيئة العمل المتميزة في المؤسسة ودورها في تحفيز الجهات الأخرى ليحذوا حذوها.

وهنأ إبراهيم مغربل، المدير العام لمؤسسة "جريت بليس تو وورك في منطقة الشرق الأوسط"، حصول مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على اعتماد "أفضل بيئة عمل"، قائلاً إن هذا الإنجاز يعكس التزام المؤسسة بترسيخ بيئة عمل إيجابية تتسم بالتنوع، ويتمتع فيها الموظفون بفرص مثالية للتطور والمساهمة في مسيرة نمو المؤسسة.

واستطرد: "أشارت نتائج التحليل القائم على استطلاع آراء الموظفين أن المؤسسة تتفانى في خلق بيئة عمل مزدهرة تتميز بتمكين القوى العاملة لديها وتطوير مهارات الموظفين مما أضفى شعوراً كبيراً بالفخر والرضا عن بيئة العمل لديهم.. وهو الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة الموظفين ورؤيتهم الإيجابية نحو مستقبل المؤسسة وآفاق نموها".

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-انتهى-