دبي : استقبلت الهيئة الاتحادية للضرائب وفدًا من دائرة المالية المركزية بالشارقة، اطلع على آليات العمل المتبعة بالهيئة، واستراتيجيتها الشاملة في مجالات التميُّز المؤسسي وتعزيز الابتكار والارتقاء المُستدام ببيئة العمل وجودة الحياة، اعتمادًا على أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتبادل الخبرات، وبناء القدرات والكفاءات، وإجراء المُقارنات المعيارية مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، والجهات ذات العلاقة بالعمل المؤسسي المشترك.

وخلال زيارته لمقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي؛ اطلع وفد دائرة المالية المركزية بالشارقة على مقارنة معيارية في 8 مجالات مؤسسية رئيسية شملت؛ آليات تطبيق معايير التميُّز المؤسسي لدى الهيئة، وصياغة الاستراتيجيات، وإدارة المشاريع، ومعايير الجهة الحكومية المبتكرة، وقياس مؤشر جودة الحياة (جاهزية بيئة العمل للمستقبل)، وقياس رضا المتعاملين (الاستبيانات الداخلية والخارجية)، كما شملت مجالات المقارنة المعيارية دليل متابعة العمليات التشغيلية، ونظام الأداء المؤسسي.

وأكد سعادة عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على تعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية بالمنظومة الضريبية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم التطوير المستدام للعمل المؤسسي والارتقاء بكفاءة وفعالية الأداء.

كما أشار سعادته إلى أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات وآليات ومنهجيات العمليات التشغيلية وقياس مؤشراتها، بما يدعم تنفيذ المقارنات المرجعية على المستويين المحلي والعالمي، ويعزز من تنافسية دولة الإمارات وريادتها في مجال الإدارة الضريبية والتميز الحكومي.

وعُقد لقاء مشترك بين المُختصين بالهيئة ووفد دائرة المالية المركزية بالشارقة، حيث تم استعراض منهجية الهيئة في إدارة وتنفيذ العمليات التشغيلية ضمن إطار ونظام إدارة العمليات، ومشاركاتها في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وفي الجوائز الخارجية والمواصفات العالمية، كما تم استعراض نظام إدارة الاستبيانات في الهيئة، والتوجهات الاستراتيجية في حكومة دولة الإمارات، والإطار الزمني للتخطيط الاستراتيجي ومراحله، والاعتماد على الإطار التحليلي لإعداد الاستراتيجية في الهيئة.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على نظام إدارة الأداء المطبق في الهيئة الاتحادية للضرائب، واستعراض عوامل القفزة النوعية ومفاتيح تسريع جاهزية بيئة العمل، ومبادرات السعادة وجودة الحياة، ونتائج وأثر مشروع الثقافة المؤسسية، ونظام الأداء الحكومي 3.0، واستراتيجية إدارة رأس المال البشري وأبرز الإنجازات في هذا المجال، كما تم استعراض المحاور الرئيسية لإدارة المشاريع، وطرق عملها ومتابعتها، وإلقاء الضوء على مشاريع الهيئة المُبتكرة، واستراتيجيتها للابتكار 2024-2026، وميثاق الابتكار، ونظام الاقتراحات الإلكتروني (شوركم)، ومعايير حصول الهيئة على شهادة المؤسسة الحكومية المبتكرة.

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نبذة عن الهيئة الاتحادية للضرائب:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة. وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.