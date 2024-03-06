حملات رقابية وتفتيشية مستمرة طيلة شهر رمضان للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كثّفت بلدية دبي حملاتها الرقابية وزياراتها التفتيشية في إطار استعداداتها وإجراءاتها الاستباقية لشهر رمضان المبارك، حيث شملت الحملات كافة أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومنشآت إعداد وتحضير الطعام، والمطاعم والفنادق، والهايبر ماركت والسوبر ماركت، إضافةً إلى الصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية.

ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية الرامية إلى متابعة القطاعات الحيوية التي ينشط عملها خلال شهر رمضان، والتأكد من التزامها بكافة معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية، والتزام أصحاب الفعاليات والعاملين بمعايير السلامة الغذائية المعتمدة، خلال مراحل إعداد الطعام المختلفة من تخزين وتحضير وطهي وصولاً إلى جودة المواد المستخدمة وصلاحيتها.

وأكد سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، حرص البلدية على توفير الحماية الاستباقية للمجتمع من كافة المخاطر الغذائية، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، تعزيزاً لمستهدفاتها في توفير منظومة غذائية وصحية مستدامة، تحقق لأفراد المجتمع أفضل مستويات الصحة العامة وجَودة الحياة والرفاهية.

وقال الطاهر: "تشمل محاور الاستعداد لشهر رمضان عمليات الرقابة على مؤسسات تحضير وإعداد الطعام والوجبات والمطابخ الشعبية، والمستودعات والمجمعات الغذائية والاستهلاكية، والفنادق والهايبر والسوبر ماركت، والأسواق، للتأكد من حصول كافة سكان الإمارة على غذاء صحي وآمن وسليم وفق أعلى معايير سلامة الغذاء".

وأشار الطاهر إلى أن الحملات الرقابية والتفتيشية ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مع تخصيص فرقاً للرقابة والتفتيش على الخيم الرمضانية للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة.

أولوية سلامة الأغذية

وتركز الحملات التي تنفذها بلدية دبي على التأكد من التزام كافة القطاعات بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المتعلقة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية، ومدى سلامة ونظافة أماكن تخزين وتحضير الأطعمة وطرق طهيها وحفظها الحراري، إضافةً إلى التأكد من التزام العاملين بتلك المنشآت بمعايير النظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس، وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم.

إلى جانب ذلك، تركز الحملات على التأكد من مدى جَودة اللحوم ومصادرها مع ضمان عدم ذبحها خارج المقاصب المعتمدة، إضافةً إلى التركيز على العروض الترويجية لمنتجات شهر رمضان ومدى جَودتها ومطابقتها للمعايير.

كما تشمل تنظيم حملات وورش توعية وتثقيفية صحية بأهم معايير ومقاييس سلامة الأغذية وطرق التخزين والتحضير السليمة، وكيفية تقليل هدر الطعام، فضلاً عن أهم المعايير الواجب اتباعها للحفاظ على الصحة العامة والسلامة المهنية.

الصحة والسلامة

ونفذت بلدية دبي حملات تفتيشية شملت المناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم والمنشآت الفندقية، ومراكز التسوق ومناطق الألعاب والفعاليات، هدفت إلى متابعة ورصد مدى الالتزام بضوابط ومعايير واشتراطات الصحة والسلامة، وفحص جَودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه، وكفاءة المصاعد، ومخارج الطوارئ.

هدفت الحملات إلى التأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية المتداولة والمستوردة ومدى التزام مؤسسات بيع التبغ ومنتجات التدخين بكافة أنواعها، ومؤسسات بيع العطور والدخون في المراكز التجارية، بالاشتراطات والمعايير المعتمدة والمعمول بها في إمارة دبي، فضلاً عن التأكد من مدى جاهزية الإفراج السريع عن المنتجات الاستهلاكية المخصصة للتوزيع بالمناسبات الدينية، بعد التحقق من مطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة.

وتُنفّذ البلدية زيارات تفتيشية ورقابية روتينية تستهدف المدن العمّالية والأسواق المجتمعية، وذلك بهدف ضمان الالتزام بممارسات واشتراطات الصحة والسلامة، والحدّ من الظواهر السلبية.

الصحة العامة

وضمن جهودها لضمان أفضل معايير الصحة العامة خلال شهر رمضان، نفذت بلدية دبي حملة "تجربة آمنة وشاملة مع مقاصب دبي"، حملة "رمضان كريم ولحم سليم" مع قسم المقاصب وتوجيه رسائل توعوية للحث على الذبح داخل المقصب ودوره في الحد من تكاثر وانتشار آفات الصحة العامة، إضافةً إلى تنفيذ حملة تفتيش ومكافحة لآفات الصحة العامة في الخيم الرمضانية، والمساجد. كما ستُنفذ حملة لمكافحة الطفيليات الخارجية في سوق القصيص خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

كما أجرت البلدية تعديلات على أوقات عمل مقاصب القوز، الليسيلي، القصيص، وحتا خلال شهر رمضان، لتصبح من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً من السبت حتى الخميس، أما يوم الجمعة فسيكون العمل فيها بين الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً، ثم من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 4 عصراً.

ونوّهت بلدية دبي إلى أن مركز الاتصال لديها يستقبل الملاحظات أو البلاغات حول المؤسسات الغذائية، والاستفسارات عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية والصحة العامة والسلامة على مدار 24 ساعة يومياً عبر الرقم: 800900.

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