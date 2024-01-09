الامارات: تحتضن مملكة البحرين أعمال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة خلال الفترة من 10 إلى 11 يناير الجاري والتي تضم في عضويتها كلا من مملكة البحرين (الدولة المستضيفة) والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية لبحث آخر مستجدات استراتيجية العمل ضمن الشراكة الصناعية والمشاريع والاتفاقيات بين الدول الأعضاء.

يرأس أعمال اجتماعات اللجنة العليا سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومعالي يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي المهندس أحمد سمير صالح وزير الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية، ومعالي السيد رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.

وتهدف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة ودولها الأعضاء إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة من الدول الأعضاء عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاكتفاء الذاتي، وتعزيز النمو والتنافسية الصناعية.

وستشهد أعمال الاجتماع الرابع الإعلان عن عدد من الشراكات والاتفاقيات الجديدة، بما يعزز تمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويضم جدول الأعمال اجتماعات للجنة التنفيذية للشراكة برئاسة سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والذي يعقد يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة، إضافة الى ممثلين عن الشركات الصناعية في البحرين والامارات والأردن ومصر والمغرب، وستعمل اللجنة التنفيذية على إعداد تقرير نهائي حول آخر المستجدات والانجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء ليتم عرضه على اللجنة العليا للشراكة.

جدير بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، انطلقت في العاصمة أبوظبي، في شهر مايو 2022، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في شهر يوليو من العام 2022،وتستهدف الشراكة تكامل الجهود الإقليمية والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعاون الصناعي التكاملي.

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نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.