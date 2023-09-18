استعرض مقومات الدولة والإمارة وبيئتها الحاضنة للأعمال والقطاعات الواعدة

أكثر من 40 مليون درهم حجم التصدير وإعادة التصدير بين الشارقة وألمانيا

لقاءات مثمرة مع شركة هيلياد إيكويتي بارتنرز الرائدة في تمكين رجال الأعمال والمستثمرين

بحث مستقبل الاستثمار في قطاع السياحة مع دويتشه هوسبيتاليتي

في إطار جهوده لتعزيز مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية، شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، في معرض إدارة الاستثمار (IME 2023)، الذي انطلق في فرانكفورت يومي 14 إلى 15 سبتمبر، تحت شعار "بناء الجسور"، ويستضيف أكثر من 1100 مشارك، ونحو 70 متحدثاً من 45 دولة في 5 قارات.

ويعد معرض إدارة الاستثمار من أبرز الأحداث السنوية التي تركز على توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل تدفق الاستثمارات حول العالم، إلى جانب كونه شبكة عالمية حيوية تجمع وكالات الاستثمار الأجنبي وصناع القرار من مختلف البلدان.

وقام مكتب "استثمر في الشارقة" برئاسة سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي، ومشاركة حمد عبيد الشامسي، مدير الاستثمار للترويج الإقليمي، ولطيفة عبيد آل علي، رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة في استثمر في الشارقة، بعقد سلسلة من الزيارات واللقاءات بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة الشارقة وعرض مسار نمو القطاعات الحديثة والحيوية وما تنتجه من فرص للمستثمرين العالميين، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون مع مجتمع الأعمال والاستثمار الألماني والعالمي.

وسعياً لتحقيق هذه الأهداف، خصّص مكتب "استثمر في الشارقة" جناحاً في المعرض استعرض من خلاله المزايا الاستراتيجية والتسهيلات التي توفرها الشارقة للمستثمرين الباحثين عن فرص في الإمارة، كما شارك في جلسات وندوات المعرض، التي تناولت أبرز التحديات والفرص في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التغيرات العالمية، مستعرضاً المبادرات التي تقدّمها الإمارة والفرص الاستثمارية فيها.

المزايا الاستثمارية للشارقة

وعلى هامش المعرض، قدم محمد المشرخ عرضاً تقديمياً استعرض فيه المزايا الاستراتيجية التي ساهمت في جعل الامارة وجهة مفضلة للمستثمرين، وتحدث فيه عن القطاعات المتنوعة في الإمارة والخدمات التي يقدمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر للمستثمرين الراغبين بالتوسع والنمو، موضحاً المزايا الاستثمارية والمناخ الاستثماري العام في الشارقة، والجهات الحكومية والمناطق الحرة التي تعمل على دعم مختلف القطاعات الاستراتيجية والناشئة، كالاقتصاد الرقمي والاستدامة والذكاء الاصطناعي.

كما وحصل مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ممثلاً إمارة الشارقة على جائزة "التميّز في بيئة العمل" تقديراً من معرض ادارة الاستثمار لجهود المكتب والإمارة في خلق بيئة أعمال صديقة وجاذبة للمستثمرين.

استثمارات مستدامة عابرة للحدود

وقال سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): "تترجم المشاركة في "معرض إدارة الاستثمار" مساعينا نحو بناء الشراكات وترسيخ العلاقات مع أهم المراكز الاقتصادية والاستثمارية في العالم. لدينا في الإمارة مشهد اقتصادي تنموي متطور يقدّم فرصاً كبيرة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وبشكل خاص للباحثين عن استثمارات استراتيجية مستدامة".

وأضاف: "هناك علاقات استراتيجية بين الشارقة والاقتصاد الألماني، وتحتضن الإمارة أكثر من 560 شركة ألمانية، منها 397 شركة في مناطقها الحرة، وفقاً لآخر إحصاءات عام 2023، وتجاوز حجم التصدير وإعادة التصدير بين الشارقة وألمانيا 40 مليون درهم في الفترة نفسها".

جذب الاستثمارات وتمكين رجال الأعمال

وفي إطار توسيع شبكة العلاقات وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، اجتمع وفد استثمر في الشارقة مع وفد استثمر في ارمينيا خلال المعرض، وناقش الطرفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقرارات الأخيرة بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، وتأثيرها الإيجابي على البيئة الاستثمارية.

كما عقد المكتب سلسلة من اللقاءات مع شركات رائدة في مجالات مختلفة، من بينها شركة "هيلياد إيكويتي بارتنرز" وهي شركة رائدة في تمكين رجال الأعمال والمستثمرين، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة والفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية في إمارة الشارقة.

والتقى المكتب مع شركة "تيك كوارتيير" وهي إحدى الشركات الرائدة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الغذائية، والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والخدمات المالية، وإدارة النظام البيئي. وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الشركة ومكتب "استثمر في الشارقة" فيما يتعلق بتطوير حلول مبتكرة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في دعم الاقتصاد الصديق للبيئة وتعزيز الابتكار في الشارقة ومنطقة الخليج بشكل عام.

وفي سياق متصل، عقد المكتب لقاء مع "دويتشه هوسبيتاليتي" التي تمثل محفظة استثنائية تضم أكثر من 150 فندقاً في 19 دولة في ثلاث قارات، وتم خلال اللقاء التأكيد على دور قطاع الضيافة في دعم قطاع السياحة في الشارقة، والذي يشهد نمواً مستمراً بفضل تنوع المعالم والأنشطة والفعاليات التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

ويأتي حضور مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في معرض إدارة الاستثمار (IME 2023) في إطار استراتيجيته للتواصل مع المستثمرين الألمانيين والدوليين، والتعريف بالبيئة الاستثمارية المتطورة والمستوى في إمارة الشارقة، التي تقدم مزايا وحوافز وخدمات متميزة للمستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهل عملية إنشاء وإدارة المشروعات الاستثمارية. كما يسعى المكتب إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات المشاركة في المعرض، والاستفادة من أفضل الممارسات والابتكارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

#بياناتحكومية

- انتهى -

