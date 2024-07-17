بيروت، لبنان- أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تقديمها قرضٍ بقيمة 15 مليون دولار لمجموعة مان انتربرايز - MAN Enterprise Group، وهي مجموعة للأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات ومقرها لوكسمبورغ ولها مشاريع عديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا تنفذها بواسطة الشركات التابعة لها مثل شركة مان هولدينج ليميتيد – MAN Holding Limited وشركة MAN Holding sal. سيساعد هذا التمويل المجموعة على التوسع في بلدان أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، من أجل دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

كما سيساعد المجموعة على تنفيذ مشاريع جديدة في عدد من البلدان، وتعزيز قدراتها على استخدام التكنولوجيا الملائمة للمناخ في أعمالها، فضلاً عن تحسين ممارسات الشمول الوظيفي للجنسين.

أثرت الأزمة في الشرق الأوسط على بعض بلدان المنطقة، ومن بينها لبنان، الذي واجه بالفعل العديد من التحديات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية. وتأتي البطالة في صدارة هذه التحديات، لا سيما بين الشباب والنساء. ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، فإن ما يقرب من نصف الشباب اللبناني عاطلون عن العمل (47.8%)، كما تواجه النساء صعوبة أكبر في العثور على وظائف.

وتعليقاً على ذلك، صرح باتريك أبي نادر، الرئيس التنفيذي لمجموعة مان انتربرايز - MAN Enterprise Group: "أن مساندة مؤسسة التمويل الدولية تشير إلى ثقتها في مجموعتنا وفي إمكانات القطاع الخاص اللبناني كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. كما سنعمل مع مؤسسة التمويل الدولية على مراعاة ممارسات الاستدامة في أعمالنا، وتقليص الفجوة بين الجنسين في العمل للاستفادة من الخبرات المتنوعة المطلوبة لتحقيق النجاح."

وعلى الصعيد العالمي، يساهم قطاع البناء والتشييد بشكل رئيسي في خلق فرص العمل، حيث ساهم في خلق 13% من إجمالي الوظائف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القطاع في عام 2020. وبالإضافة إلى الاستثمار، ستساعد مؤسسة التمويل الدولية الشركة في لبنان على تحسين الشمول الوظيفي للجنسين لديها عن طريق توفير خدمات رعاية آمنة لأطفال العاملين. الأمر الذي سيساعد على تشجيع النساء للانضمام إلى سوق العمل والاستمرار به ويؤدي إلى زيادة مشاركتهن في تعافي الاقتصاد اللبناني. وسيتحقق ذلك في إطار مبادرة "خدمات الرعاية في المنطقة العربية - Care Arabia"، وهي مبادرة إقليمية لمجموعة البنك الدولي تتولى مؤسسة التمويل الدولية تنفيذها.

وصرح أشرف مجاهد رئيس استثمارات قطاع الصناعة والأعمال والخدمات لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا بمؤسسة التمويل الدولية: "أن مؤسسة التمويل الدولية قد حرصت على انتقاء الفرص لمساندة القطاع الخاص اللبناني على الرغم من صعوبة بيئة الاستثمار في لبنان. فمن خلال مساعدة الشركات اللبنانية على التوسع في بلدان أخرى، يتم الحفاظ على الوظائف وتقديم يد العون للاقتصاد اللبناني خلال التحديات الراهنة. ومن شأن الاستثمار في شركة رائدة مثل MAN Enterprise أن يوفر تمويل مكمل لا يمكن الحصول عليه وفق آليات السوق، وسيساعد الشركة على تحسين ممارسات الاستدامة والشمول الوظيفي لتصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية."

ويأتي هذا التمويل في إطار إستراتيجية مجموعة البنك الدولي التي تهدف إلى خلق فرص العمل من خلال تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، وتعزيز قدراته التنافسية ودعم النمو المستدام.

من الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قد ساهمت في دعم لبنان على مدى أكثر من 50 عاماً، حيث قدمت العديد من الاستثمارات والمشروعات الاستشارية التي ساندت القطاع الخاص في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المصرفي والتصنيع والإنشاءات، وتجارة التجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات. وتهدف جهود مؤسسة التمويل الدولية إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات والمساعدة في خلق المزيد من الوظائف والفرص - لا سيما للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجاً. ومنذ عام 2005، استثمرت المؤسسة أكثر من 920 مليون دولار في الشركات اللبنانية، واستخدمت 603 ملايين دولار من حسابها الخاص كما قامت بتدبير تمويلات من شركاء آخرين بقيمة 317 مليون دولار، مما ساهم في خلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل والحفاظ عليها، منها أكثر من 7 آلاف وظيفة تشغلها نساء.

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2023، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل يبلغ 43.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تتصدى فيه اقتصادات هذه البلدان لتداعيات الأزمات المالية المتفاقمة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.ifc.org

قم بمتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي

نبذة عن مبادرة Care Arabia لخدمات الرعاية:

هي مبادرة إقليمية لمجموعة البنك الدولي تقودها مؤسسة التمويل الدولية بهدف تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في الأردن ولبنان من خلال تيسير خدمات رعاية آمنة للأطفال. وستعمل المبادرة على معالجة الفجوات في قطاع رعاية الأطفال من خلال دعم نمو واستدامة دور الحضانة ورياض الأطفال، ومساعدة الشركات على تقديم خدمات لرعاية الأطفال في مكان العمل للآباء والأمهات العاملين وذلك على مدار 3 سنوات. يتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع الحكومة الهولندية وبدعم من برنامج تمكين المرأة في المشرق التابع لمجموعة البنك الدولي Mashreq Gender Facility.

نبذة عن مجموعة مان إنتربرايز MAN Enterprise Group:

تأسست مجموعة مان إنتربرايز - MAN Enterprise Groupفي عام 1971، حيث قامت المجموعة والشركات التابعة لها وهي شركة مان إنتربرايز - MAN Enterprise، وميتركس – Metrix، وتكمان إندستري - Tecman Industry، وهوسمان – Hausman، ومونديس - Mondis ، ببناء محفظة متنوعة من المشروعات في القطاعين العام والخاص في 13 بلداً. وتوفر هذه الشركات قوةً عالمية تساعد عملائها على تجاوز ما يواجهون من تحديات في مجالات المقاولات العامة، والهندسة الكهروميكانيكية، وتصنيع الأخشاب والصلب، وهندسة البترول والغاز، وخدمات المرافق، وحلول الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصلبة وإدارة المرافق.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا