أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن نتائج الدورة الأحدث من مبادرة "ارتقاء"، البرنامج الوطني الرائد الذي يواصل تطوير تجربة المتعامل في مراكز خدمات الاتصالات، بما يعكس توجه دولة الإمارات نحو الريادة في جودة الخدمات والتحول الرقمي.

وتأتي هذه الدورة امتداداً لجهود تدرا في تحديث وتطوير البرنامج، حيث تم تعزيز معايير التقييم لتشمل جوانب أعمق ترتبط بالتجربة الرقمية والابتكار، في خطوة تعكس التحول نحو خدمات رقمية ترتكز على الكفاءة وسهولة الوصول وسرعة الإنجاز.

تعتمد مبادرة "ارتقاء" على إطار متكامل يقيس جودة الخدمات عبر مختلف مراحل رحلة المتعامل، بدءاً من الوصول إلى مركز الخدمة، مروراً بجودة التفاعل، ووصولاً إلى تقييم الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة. وتشمل أدوات التقييم زيارات "المتسوق السري" إلى جانب استطلاع آراء المتعاملين بشكل مباشر، بما يضمن تقديم صورة دقيقة وشاملة عن مستوى الأداء.

وفي هذا السياق، قال م. سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطويرالتكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية: " تعزز نتائج مبادرة ارتقاء استمرار التقدم في كفاءة الأداء التشغيلي لقطاع الاتصالات، مدعوماً بجهود مزودي الخدمة والتزامهم بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية وتطوير خدماتهم بشكل مستمر. وما تحقق من تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وتجربة المتعامل يعكس تكامل الأدوار بين هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية ( تدرا ) ومزودي الخدمة، وحرصهم على الارتقاء بمستوى الأداء، وتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية واستجابة لتطلعات المتعاملين."

وتستمر تدرا العمل على تطوير معايير البرنامج بشكل استباقي، بما يواكب تسارع التحول الرقمي، ويرتقي بتجربة المتعامل إلى مستويات أكثر سلاسة وكفاءة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في تقديم الخدمات الرقمية المتقدمة.

مراكز متميزة في تجربة المتعامل

في ظل بيئة تنافسية إيجابية بين مزودي الخدمات، برزت مجموعة من مراكز الخدمة التي حققت مستويات أداء متقدمة من خلال تقديم تجارب سلسة وتبني حلول رقمية مبتكرة:

أفضل 5 مراكز لشركة اتصالات (دون ترتيب):

مركز خدمة العملاء – المارينا مول، أبوظبي

مركز خدمة العملاء – مدينة العين، أبوظبي

مركز خدمة العملاء – سنشري مول، دبي

مركز خدمة العملاء – ميركاتو سنتر، دبي

مركز خدمة العملاء – ديرة، دبي

أفضل 5 مراكز لشركة دو (دون ترتيب):

مركز خدمة العملاء – سيتي سنتر الشارقة

مركز خدمة العملاء – سيتي لايف التلة مول، عجمان

مركز خدمة العملاء – سيتي سنتر عجمان

مركز خدمة العملاء – أم القيوين

مركز خدمة العملاء – اللولو سنتر، دبا الفجيرة



أظهرت النتائج العامة استمرار الأداء القوي لقطاع الاتصالات في الدولة، حيث بلغ المتوسط العام نحو 90%، ما يعكس مستويات متقدمة من جودة الخدمات وتجربة المتعامل، إلى جانب تقارب مستويات الأداء بين مزودي الخدمات في ظل تنافسية تعزز الابتكار وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.

وتؤكد تدرا أن مبادرة "ارتقاء" تمثل منصة مستدامة لتحفيز التطوير المستمر، من خلال تحويل نتائج التقييم إلى فرص تحسين عملية، تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تقديم خدمات حكومية ورقمية عالمية المستوى.

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نبذه عن الهيئة :

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التحول الرقمي على المستوى الوطني. وتعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم الابتكار، وتحفّز الاستثمار، وتضمن تقديم خدمات اتصالات متقدمة ومستدامة. تلعب الهيئة دورًا محوريًا في قيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين قطاع الاتصالات، وتعزيز منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.كما تسعى إلى رفع جودة الخدمات الرقمية وضمان استمراريتها، عبر وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز الابتكار، وترسّخ جاهزية الدولة لمواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة.وتشمل مهام الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يضمن التنافسية، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين المشغلين. كما تتولى قيادة استراتيجية الحكومة الرقمية، وإدارة الطيف الترددي، وتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات الذكية.تتبنى الهيئة رؤية طموحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وأجندة مئوية الإمارات 2071.

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