نيوم، المملكة العربية السعودية - أعلنت نيوم عن اختيار وكالة جي إل إس لليخوت "JLS Yachts"، الرائدة في مجال تقديم خدمات اليخوت والتنسيق وحجوزات السفر والرحلات البحرية في الشرق الأوسط، لتكون أحد الشركاء الرئيسيين لنيوم في جزيرة سندالة الوجهة العالمية للسياحة البحرية الفاخرة.

وستدعم الشراكة مع جي إل إس لليخوت " رؤية نيوم في أن تصبح “سندالة” وجهة عالمية لليخوت، حيث يمكن الوصول الى الجزيرة بحراً خلال 17 ساعة فقط من البحر الأبيض المتوسط. ومع تواجدها في "سندالة"، ستقدم الوكالة من خلال مكتبها الخاص في الجزيرة مجموعة من الخدمات ذات المستوى العالمي لخلق تجربة راقية لملاك اليخوت من مختلف الجنسيات بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لهم، بما في ذلك خدمات الرسو والإمداد والتزود بالوقود والتخليص الجمركي والنقل وترتيبات السفر.

وقال كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم، أنتوني فيفيس: "ستقدم «سندالة» للعالم نموذجاً جديداً يرفع مستوى الفخامة والتجارب الممتعة، مما سيجذب مجتمع اليخوت إلى وجهة موسمية جديدة في مياه البحر الأحمر الساحرة ". وأضاف: "تُعد «جي إل إس لليخوت» شريكاً مثالياً لدعم تحقيق الرؤية الجريئة لـ"سندالة"، حيث ستكون أول وجهة سترحب بالزوار ضمن مشاريع نيوم المتعددة".

ومع فريقها المتميز الذي يتكون من 34 متخصصاً يتمتعون بعقود من الخبرة في قطاع اليخوت وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها تقدم الشركة أيضاً دورات تدريبية مكثفة لتطوير الجيل القادم من عشاق اليخوت والقباطنة ومديري الطواقم البحرية وأفرادها، من خلال "معهد جي إل إس لليخوت"، وهو مركز تدريب معتمد، وتم إنشاؤه لتقديم مجموعة دورات الجمعية الملكية لليخوت (RYA).

من جانبه، قال الكابتن ستيفن كوربيت، المدير العام لشركة "JLS Yachts: "يسعدنا أن يتم اختيارنا كشريك رئيسي لجزيرة سندالة الرائعة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر ضمن منطقة نيوم في المملكة العربية السعودية، ومن خلال مكاتبنا الجديدة في كل من جدة والرياض، سنوفر أفضل خدماتنا لمالكي اليخوت من كبار الشخصيات، وللقباطنة وطواقم العمل على اليخوت". وأضاف كوربيت: "باعتبارنا أكبر وكالة لليخوت الفاخرة وأكثرها خبرة في الشرق الأوسط وشمال المحيط الهندي، فإننا مستعدون لتقديم خدماتنا الفريدة وعالية الكفاءة لتغطي منطقة البحر الأحمر، والتوسع نحو مواقع أخرى".

وبالاستفادة من تميز خدماتها وتواجدها القوي في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي، إلى جانب معرفتها بتحديات البيئة البحرية في الشرق الأوسط، والتزامها الراسخ بتقديم خدمات استثنائية لملاك اليخوت، سترسخ "جي إل إس لليخوت" مكانتها كوكالة شاملة لجميع الخدمات البحرية على أعلى المستويات العالمية، وهو ما يضع معياراً جديداً للتميز في خدمات اليخوت على مستوى منطقة الخليج العربي.

وعند افتتاحها في عام 2024، ستكون “سندالة” بوابة للرحلات البحرية الفاخرة على البحر الأحمر، وستعيد تعريف تجارب الضيافة وخدمات الغوص والإبحار. وستضم الجزيرة مرسى فائق الفخامة يحتوي على 86 رصيفاً لليخوت التي يصل ارتفاعها إلى 50 متراً، بالإضافة إلى عواماتٍ بحرية لخدمة اليخوت العملاقة التي يصل ارتفاعها حتى 180 متراً، مما سيجعل “سندالة” الوجهة العالمية الجديدة لليخوت ومحطة رئيسية في التقويم العالمي لرحلات اليخوت.

وتتميز الجزيرة بالمناظر الطبيعية الساحرة التي تحيطها مياه البحر الأحمر، ويتم بناؤها وفقاً لأعلى معايير الاستدامة لتكون وجهة تنسجم فيها التصاميم الإبداعية مع جمال الطبيعة. وستوفر الجزيرة للزوار تجارب غير مسبوقة عبر ثلاثة فنادق فائقة الفخامة وأندية رياضية وملعب عالمي للغولف، ومجموعة من المطاعم ومتاجر التجزئة الفاخرة، بالإضافة إلى العروض البحرية والترفيهية الراقية التي ستتميز بها الجزيرة.

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

عن "JLS Yachts"

تعمل "JLS Yachts" في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عاماً، وهي أكبر وكالة متخصصة في خدمة اليخوت الفاخرة في المنطقة.

تتعامل الوكالة مع أكثر من 95% من اليخوت التي ترفع أعلاماً أجنبية التي تأتي إلى منطقة الخليج، ويتزايد طلب عملاءها من كبار الشخصيات على المزيد من خدماتها وبجودة أفضل لتسهيل رحلاتهم عبر قناة السويس وصولاً إلى البحر الأحمر.

تقدم "JLS Yachts" خدمات بحرية لليخوت وفقاً لأعلى المعايير، بما في ذلك خدمات الرسو والتزود بالوقود والعناية بالطواقم، والشحن والخدمات اللوجستية وتقديم تدريبات الجمعية الملكية لليخوت (RYA)، وهذا ليس سوى جزء من مجموعة الخدمات التي تقدمها الوكالة الرائدة والطموحة.

وتمتلك الوكالة مكاتب في أبو ظبي بدولة الإمارات، وماليه بجزر المالديف، وتقدم شراكات وكالة في جميع أنحاء منطقة الخليج بما في ذلك عمان.