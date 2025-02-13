اختُتمت اليوم في الدوحة أعمال الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط، والذي استضافته قطر للسياحة، وشهد مشاركة وزراء السياحة وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول المنطقة، إلى جانب قيادات منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير منظمة الأمم المتحدة للسياحة حول أداء القطاع خلال 2024-2025، إضافة إلى مناقشة السياسات والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير السياحة المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا القطاع الحيوي.

وإلى جانب الجلسات الوزارية والاجتماعات الرسمية، سيتم تنظيم مؤتمر "السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم"، الذي سيُعقد في 13 فبراير 2025 في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

ويناقش المؤتمر تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى على السياحة في الشرق الأوسط، ودورها في تنمية السياحة المستدامة، وكذلك دور التكنولوجيا في تعزيز تجربة السياحة الرياضية.

وتأتي استضافة قطر للسياحة لهذا الاجتماع، لتعكس مكانة قطر المتصاعدة كمركزٍ إقليمي وعالمي في صناعة السياحة، ودورها البارز في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة، في ظل النجاحات التي حققتها في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

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