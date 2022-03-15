أبو ظبي : دعا اتّحاد مصارف الإمارات روّاد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسّطة - سواءً كانت القائمة حالياً أو تلك التي لا زالت قيد الإنشاء - إلى إطلاق العنان لطموحاتهم وإمكانياتهم الكاملة من خلال الحملة الوطنية لاتحاد مصارف الإمارات والتي أطلقها الإتحاد مؤخراً لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مجموعة من المبادرات المخصّصة التي يوفّرها الإتحاد لكافة الشركات الصغيرة والمتوسّطة عبر منصّة إلكترونيّة واحدة وهي www.uaebf.ae/SME.

وقد أكّد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، السيد جمال صالح، أنّ هذه المبادرة هي خطوة أساسيّة لتعزيز الدور الفاعل للشركات الصغيرة والمتوسّطة التي تُعتبر من ركائز الاقتصاد الإماراتي، قائلاً: "خلال العقدين الماضيين، تحوّلت دولة الإمارات العربيّة المتّحدة إلى مركزٍ اقتصادي حيوي يجذب الآلاف من روّاد الأعمال من كافة أصقاع العالم، وذلك تِبعاً للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي هدفت إلى جعل الإمارات واحةً للابتكار. ونحن في اتّحاد مصارف الإمارات نؤمن بأنّ قطاعنا المالي ومصارفنا الأعضاء في الإتحاد تلعب كلها دوراً مهماً في تحقيق هذه الرؤية من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسّطة، و التي تساهم بدورها وبشكلٍ كبير بتحقيق التقدّم والتطوّر للوطن."

ونظراً لهذا الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسّطة في الاقتصاد الوطني، قرّر إتّحاد مصارف الإمارات أن يقدّم الدعم الّلازم للشركات الصغيرة والمتوسّطة من خلال هذه المبادرة التي تعتمد على مفاهيم الابتكار، والرقمنة، والتخطيط المالي، والشراكة المصرفيّة، والحوكمة المثلى. فهكذا، يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسّطة أن يختاروا شريكاً مصرفياً موثوقاً من أعضاء اتّحاد مصارف الإمارات ليمنحهم امتيازات الوصول إلى خدمات وحلول مصرفيّة مخصّصة لأعمالهم، بالإضافة إلى المنتجات الماليّة، وخدمات التخطيط المالي، والقروض وبرامج التمويل.

وإن مبادرة اتّحاد مصارف الإمارات هذه تمكّن أيضاً روّاد الأعمال أيضاً من حماية وتنظيم شركاتهم الصغيرة والمتوسّطة من خلال توفير الخطط الإستراتيجيّة والتشريعات وأطر العمل التي تضمن الحوكمة الصحيحة. إضافةً إلى ذلك، توفّر هذه المبادرة فرص الإرشاد والتواصل الحصريّة، فضلاً عن الأدوات الرقميّة والتسويق الإجتماعي لمساعدة روّاد الأعمال على الارتقاء بأعمالهم.

وعلق ديراج كونوار، رئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات ، قائلاً: "لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسّطة إلى المعلومات الخاصة بمبادرات اتّحاد المصارف، قمنا بإنشاء منصّة إلكترونيّة يجد من خلالها روّاد الأعمال كافة التفاصيل التي يحتاجون إليها لتطوير أعمالهم. كما قمنا بإنشاء مجموعة حصريّة على منصة فيسبوك (www.facebook.com/groups/smesunlockyourpotential/) لإطلاع أصحاب الشركات على أحدث البرامج والمبادرات التي يُطلقها اتّحاد المصارف لمساعدتهم على تحقيق كامل طموحاتهم، مهما كان حجم أعمالهم."

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نبذة عن اتحاد مصارف الإمارات (UBF)

اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 52 عضواً من المصارف والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.

تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والشركات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويشتمل اتحاد المصارف على مجلس استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 26 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً للمصارف والشركات الأعضاء، يتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الخمس والعشرون واللجان الاستشارية الثلاث ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة.