عمان – وقع مركز طلال أبوغزاله للمعرفة، أحد مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية"، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات اتفاقية للتعاون بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات، وقعها رئيس المجموعة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله ومدير عام دائرة الأحوال عطوفة السيد فهد العموش.

تشمل هذه الاتفاقية التعاون في عقد الدورات التدريبية في مختلف البرامج التي يختص بها مركز طلال أبوغزاله للمعرفة لموظفي دائرة الأحوال، حيث سيتم تقديم هذه البرامج من خلال المركز ومحطاته المعرفية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وخلال حفل التوقيع، عبر عطوفة السيد فهد العموش عن اعتزاز الدائرة بالشراكة مع "طلال أبوغزاله العالمية"، موجها الشكر الجزيل لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله على دوره في تنمية الاقتصاد بتطبيق أفكاره وتحويلها إلى قصص نجاح، ومساهماته في خدمة المؤسسات الرسمية والجمعيات في مختلف محافظات المملكة وأبناء المجتمع المحلي والمخيمات لبناء قدرات أفرادها.

وأضاف العموش أن الاتفاقية تأتي انسجاما مع أهداف الدائرة في تنمية وتطوير خدماتها بتنمية وتطوير كوادرها البشرية والتي تتيح الفرص لكوادر الدائرة للالتحاق بالبرامج المهنية.

من جانبه، أكد الدكتور أبوغزاله أهمية هذا التعاون، مون المجموعة تسعى دوما إلى خدمة مختلف المؤسسات الرسمية من خلال جميع الخدمات المهنية التي توفرها، مشيرا إلى اعتزاز المجموعة بتقديم خدماتها لدائرة الأحوال المدنية والجوازات لما لها من دور مهم وبارز بتوفير قاعدة بيانات شاملة عن جميع المواطنين، وبما تقدمه من خدمات للجميع.

وأضاف أن المجموعة ستعمل عل خدمة أكبر شريحة ممكنة من موظفي الدائرة في جميع فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لرفع الكفاءة المهنية لديهم وجعلهم قادرين على تقديم الخدمات بشكل أفضل.

يشار إلى أن مركز طلال أبوغزاله للمعرفة هو أحد المبادرات التي تتبناها "طلال أبوغزاله" وتستهدف الشباب العربي حيث تسعى بشكل جاد للمساعدة في تنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتقديم

أحدث الأدوات والوسائل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، كما تسعى لتأهيل عدد كبير من المهنيين المحليين وإثرائهم بالخبرات الواسعة التي يقدمها مهنيو وخبراء مجموعة طلال أبوغزاله لمواجهة تحديات سوق العمل بأفضل المؤهلات.

أما دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فهي مؤسسة أردنية رسمية تعمل على التوثيق المستدام للبيانات المدنية والبيولوجية للمواطنين والبيانات الخاصة بالمقيمين والاجانب ضمن قاعدة بيانات آمنة متكاملة، ورفع كفاءة تقديم الخدمات الرقمية بما يحقق رضا متلقي الخدمة ويصب في دعم التحول الإلكتروني من خلال رفع القدرات المؤسسية وأعداد كوادر بشرية متميزة.

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