عمان - وقعّت كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية سبارك/ الأردن لتطوير وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار في منظومة التعليم العالي، بهدف الإسهام في تطوير جودة مناهج التدريس ومخرجات التعليم الأكاديمي، وتنمية مهارات الطلبة المهنية والقيادية وإكسابهم الفكر الابتكاري لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات.

وقع المذكرة مساعد العميد للشؤون الإدارية والعلاقات الخارجية في الكلية الجامعية الأستاذ مأمون أبو السباع ومدير مكتب سبارك الأردن السيدة حنين الخطيب، بحضور عميد الكلية الجامعية الأستاذ الدكتور ناصر النسور ومدير تطوير الأعمال والمناهج في مؤسسات التعليم العالي في سبارك السيد نرمين بيجوفيتش.

وأشار الأستاذ الدكتور النسور إلى أهمية هذه المذكرة التي تحقق أهداف الكلية الجامعية في سعيها المستمر لتحسين مخرجات التعليم وتطوير الخبرات المهنية المتخصصة في الأردن والعالم من خلال تخريج طلبة على قدر من الكفاءة وبمواصفات نوعية مميزة وذلك لمواكبة متطلبات سوق العمل وطموحاته.

كما أكد الأستاذ أبو السباع أهمية ترسيخ قيم العمل المهْني وتنمية مهارات الريادة والابتكار لدى الطلبة، لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات، موضّحًا أهمية الدور الذي تقوم به الكلية الجامعية من حيث عقد شراكات تدعم الريادة والابتكار، وتوجيه الطلبة نحو المهارات الريادية المبتكرة.

فيما أشارت السيدة حنين الخطيب إلى أن التعاون بين الكلية الجامعية وسبارك يهدف إلى تعزيز مبادئ ريادة الأعمال لدى الطلبة والهيئة التدريسية والموظفين على حد سواء، داعية إلى المزيد من التعاون بين الجانبين.

وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك بين الجانبين في عقد ورش عمل من قبل خبراء ومتخصصين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، ودعم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز قابلية توظيف خريجي الكلية الجامعية من خلال توجيههم إلى الطريق الصحيح لإنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وإكسابهم المهارات اللازمة في ريادة الأعمال.

يشار إلى أن منظمة سبارك (SPARK) هي منظمة تنموية مستقلة غير ربحية تأسست عام 1994، وتعمل في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وتعنى بتطوير بيئة ريادة الأعمال في التعليم العالي وتمكين الشباب الرياديين من خلال التدريب والتطوير ودعم مشاريعهم الريادية.

أما كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) فهي مؤسسة مستقلة مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأردنية، وحاصلة على الاعتماد الدولي FIBAA وعضوية الاعتماد الدولي AACSB.

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