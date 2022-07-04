عمان – وقعت "طلال أبوغزاله العالمية" وجامعة مصراته الليبية اتفاقية للتعاون في العديد من الخدمات التدريبية والعلمية والأكاديمية وخدمات التحول الرقمي، وقعها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس المجموعة، والأستاذ الدكتور محمد الفيتوري الشركسي وكيل جامعة مصراته للشؤون العلمية.

وأعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه بالتعاون مع الجامعة لنشر ثقافة التعليم القائم على الثقافة الرقمية، مؤكدا أهمية دور الجامعات الليبية وجهودها في مواكبة التحولات العالمية في عصر التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، والاستجابة للتحديات التي تواجه الوطن العربي بشكل عام وليبيا بشكل خاص.

بدوره أشار الأستاذ الدكتور محمد الفيتوري الشركسي إلى أهمية التعاون مع "أبوغزاله العالمية" في مختلف المجالات وخاصة البرامج التدريبية والنشاطات المتعددة، مبينا أنه سيتم العمل على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، والمساهمة في تصميم برامج جديدة حسب احتياجات ومتطلبات الجهات المعنية.

أما الدكتور احمد الدويك المستشار الثقافي الليبي فقد أشاد بدور "طلال أبوغزاله العالمية" في دعم الجامعات العربية، وباهتمامها بالأبحاث العلمية، مشيرا إلى أن العالم يشهد اليوم تطوراً تكنولوجياً متسارعاً في ظل الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي له تأثير على مستقبل الأبحاث والدراسات في جميع القطاعات.

واتفق الجانبان على التعاون في الخدمات التدريبية لتطوير التعليم في المجالات العلمية والأكاديمية ومجالات البحث العلمي، وتقديم خدمات التحول الرقمي بكافة اشكالها وإمكانية نقلها إلى الجامعات الليبية، وتبادل المنشورات والمطبوعات الدورية الصادرة عن كلا الجانبين وخاصة الصادر عن كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار وجامعة طلال أبوغزاله الدولية، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والنشر المشترك.

كما اتفقا على التعاون في مجال تبادل الخبـرات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، والحلول الإلكترونية واستشارات التحول الرقمي وتطبيقاته، والتعاون في مجالات خدمات الملكية الفكرية المتعلقة بحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

جامعة مصراته: هي جامعة ليبية حكومية تقع في مدينة مصراته تأسست عام 1984، وتسعى لتقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة تواكب معايير الجودة العالمية في مختلف مجالات المعرفة؛ والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال برامج تنموية تطبيقية مميزة.

طلال أبوغزاله العالمية: هي مجموعة من المؤسسات المهنية العالمية لتقديم الخدمات المهنية وخدمات التعليم وبناء القدرات والمنتجات التقنية، من خلال أكثر من 100 مكتب حول العالم.

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