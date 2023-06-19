ابوظبي: وقعت جامعة الخليج الطبية مذكرة تفاهم مع برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية) لتعزيز التعليم الطبي ونقل المعرفة المتبادلة لتأسيس مركز للتميز في مجال طب الكوارث في امارة عجمان يهدف الى بناء قدرات خط الدفاع الاول من العاملين الصحين في المستشفيات الحكومية والخاصة وزيادة جاهزيتهم للاستجابة الطبية وفق منهج موحد ومعايير دولية.

وتهدف مذكرة الشراكة إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين من خلال برامج التدريب، وتقاسم المرافق والموارد، وتبادل الخبرات بهدف تشجيع تدريب الطلاب والموظفين المحترفين وأعضاء هيئة التدريس وتسهيل تبادل المعلومات والتواصل وبناء قاعدة من المدربين المعتمدين لاستدامة البرامج التدريبية وبناء قدرات قطاع الرعاية الصحية ورفع مهارات القوى العاملة الطبية في مجالات الاستعداد للكوارث والطوارئ.

ووقع مذكرة التفاهم البروفيسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية بعجمان والبروفيسور عادل الشامري العجمي عميد أكاديمية طب الكوارث، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية).

وقال البروفيسور حمدي: "بتوجيه من قيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة بناء قدرات قطاع الرعاية الصحية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستعداد للكوارث والطوارئ، وإن توقيع مذكرة التفاهم مع برنامج جاهزية، هو جزء من جهودنا الأوسع لتعزيز مواجهة أي كوارث أو طوارئ محتملة، مؤكدا ان مثل هذه الاتفاقيات والتعاون تعزز من جهود الحفاظ على صحة وسلامة مجتمعنا، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع جاهزية لإنشاء مركز عجمان لطب الكوارث بركائزه المتمثلة في التعليم والتدريب والبحث العلمي".

واشار الى ان هذا المركز سيساعد في إنشاء نظام تدريبي قوي للتأهب والاستجابة للطوارئ، وتعزيز المرونة المحلية والإقليمية للكوارث وفق منهج موحد ومعتمد دوليا، مشيرا الى انه بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون جامعة الخليج الطبية و"جاهزية" في مجالات الاستشارات والدراسات الأكاديمية والدعم المؤسسي والتطوير في طب الكوارث، بالإضافة إلى التنمية البشرية والإدارية للعاملين الصحين، كما سيتعاون الطرفان لتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والبرامج الأكاديمية والتدريبية وجلسات المعلومات الجامعية والاكلينيكة في طب الكوارث والتي تعزيز التعاون بين الجهتين لتطوير الأنشطة التعليمية والبحثية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على أخصائيي الصحة في الخطوط الأمامية في إمارة عجمان.

مع التزام جامعة الخليج الطبية المستمر بالتعليم والتطوير الشامل للمهارات والمعرفة المهنية الصحية، تحدد الاتفاقية مع جاهزية الأنشطة التعليمية المركزة التي من شأنها تعزيز النمو وتعزيز الكفاءات من خلال الندوات وورش العمل والفعاليات، علاوة على ذلك، من المقرر إجراء تدريبات سريرية وغير سريرية لمقدمي الرعاية الصحية تستهدف الأطباء والممرضات والمهنيين الصحيين المتحالفين والفرق الإدارية، كما تم تضمين برامج التدريب المعتمدة دوليًا حول إدارة الطوارئ والصدمات والكوارث كجزء من الخطة المشتركة.

وقال الأستاذ الدكتور عادل الشامري يسعدنا أن نبدأ اتفاقيتنا التعليمية والبحثية مع جامعة الخليج الطبية للمشاركة في تعزيز النمو والتقدم في الرعاية الصحية في امارة عجمان من خلال توحيد معايير التدريب والتاهب والاستجابة الطبية والتي تنعكس ايجابيا على قادرة مهارات مقدمي الرعاية الصحية التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع.

واضاف ان جزء من الاتفاقية يتضمن تقديم الاستشارات التعليمية والخدمات الاستشارية للمستفيدين بالإضافة إلى تسهيل تعيين المتدربين في المناصب المناسبة، وعندما يتم تطبيق التدريبات، يكون مقدمو الرعاية الصحية قادرين على تطبيق ما تعلموه في مواقف الحياة الواقعية ما يؤدي إلى زيادة الكفاء وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

واشار الى انه ستبدأ جامعة الخليج الطبية وجاهزية تبادل المعرفة في كل من المجالات السريرية وغير السريرية وستركز أيضًا على جهود تحسين الخدمة، كما ستدخل ورش عمل منهجية البحث حيز التنفيذ، وسيتم إطلاق مشاريع حول الابتكارفي الرعاية الصحية.

واكد ان مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستواصل كل من جامعة الخليج الطبية وجاهزية استكشاف فرص جديدة للتعاون في الأكاديميين والبحث وتحسين الجودة، مع تبني الطرفين نهج مبتكر تدعمه قيمة التقدم المستمر، ومن المقرر أن تساهم الاتفاقية في نمو المواهب البشرية في القطاع الطبي والتميز في تقديم الرعاية الصحية.

واشار الى ان برنامج "جاهزية" نجح منذ اطلاقه عام 2020 من احداث نقلة نوعية في مجال طب الكوارث من خلال تبني مبادرات مبتكرة وتاسيس مراكز للتميز في التدريب الطبي ساهمت بشكل فعال في تطوير مهارات 4 الاف من الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة وبناء قدراتهم وزيادة جاهزيتهم للاستجابة للكوارث والطوارىء وفق منهج موحد ومعتمد محليا ودوليا.

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