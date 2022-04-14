

دبي: أعلن المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI) ، الرائد عالمياً في تصنيف وتحديد جودة الأحجار الكريمة والمجوهرات، عن توقيع اتفاقية شراكة بين بطاقات نول بموجبها سيتم قبول عبر بطاقات نول من العملاء.

بموجب هذه الاتفاقية يمكن لحاملي بطاقات "نول" الذهبية والفضية والزرقاء زيارة مقر المعهد الدولي للأحجار الكريمة في برج الماس بدبي، للاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات بما في ذلك شهادة تصديق الماس والأحجار الكريمة. وتقدم تلك الشراكة للعملاء خيار بديل للنقد وبطاقات الائتمان، حيث يمكنهم الدفع بسهولة باستخدام بطاقات المترو الخاصة بهم عند مكتب الخروج - مما يمكنهم من الانتقال إلى خدمات دفع غير نقدية بنسبة 100٪.

توضح هذه الخطوة التزام المعهد الدولي للأحجار الكريمة بتبني الابتكار الرقمي وتعزيز تركيز المعهد المتمحور حول العملاء وحول توفير حلول أكثر راحة لهم.

وفي هذا السياق صرح شوناك شاستري، المدير العام للمعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط، قائلاً: "في سعينا لتقديم تجارب متميزة لعملائنا، نبحث باستمرار عن طرق مبتكرة لتوفير الراحة لعملائنا. خدمة الدفع ببطاقة نول الجديدة هي إضافة أخرى تعزز النظام البيئي لدى المعهد الدولي للأحجار الكريمة، حيث نواصل عملنا لإثراء التجربة الشاملة للعملاء. خلال كل شهر لا يستخدم ملايين الركاب بطاقة نول الخاصة بهم فقط لركوب مترو دبي ولكنهم يستخدمونها في العديد من متاجر التجزئة، ونحن فخورون بأن نكون أحدهم".

للحصول على معلومات حول خدمات المعهد الدولي للأحجار الكريمة، يرجى زيارة https://www.igi.org /

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حول المعهد الدولي للأحجار الكريمة:

يضم المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI) 18 مختبر منتشرين في جميع المراكز الألماس والمجوهرات الرئيسية حول العالم، بالإضافة إلى 8 مرافق تعليمية. على مدار 45 عامًا، قدمت IGI لبائعي المجوهرات بالتجزئة والمستهلكين مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تقارير تصنيف الألماس المستقلة، وتقارير الأحجار الملونة، وتقارير تحديد هوية الأحجار وتقييمها، وتصديق قطع الألماس وإثبات المنشأ، وخدمات النقش بالليزر، بالإضافة إلى إصدار شهادات المجوهرات التقليدية. تتواجد IGI في الشرق الأوسط، منذ عام 2001 مع أول مكتب لها في الإمارات العربية المتحدة.