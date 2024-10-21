الرياض: أبرمت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم العديد من المزايا لمستفيدي برنامج الولاء الوظيفي "دوم" الذي يوفر باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع العام برعاية معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم، ووقع الاتفاقية كلٌ من مدير عام الإدارة العامة لدراسات الموارد البشرية التطويرية الأستاذ عامر بن عبدالله بن أحمد ومدير عام المبيعات للإقليم الأوسط والشرقي، الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبدالوهاب.

وتتضمن الاتفاقية توفير خصومات خاصة لكافة مستفيدي برنامج الولاء الوظيفي "دوم"، حيث يستهدف أكثر من مليون و200 ألف موظف، فيما تشمل العروض كافة الدرجات المرنة والمميزة للرحلات الداخلية وجميع الدرجات للرحلات الدولية، وذلك عبر استخدام تطبيق"دوم"، فيما يتعين على جميع الضيوف المستفيدين التسجيل في تطبيق برنامج الولاء الوظيفي "دوم" للحصول على الخصومات.

من جانبه، أوضح الأستاذ عبدالرحمن العبدالوهاب، مدير عام المبيعات للإقليم الأوسط والشرقي "أن الاتفاقية تجسّد أهمية بناء جسور من التواصل والشراكة مع القطاعات الحكومية والتي تتزامن مع تبني "السعودية" للتحول الرقمي في كافة مبادراتها مما يتيح توفير خدمات رقمية نوعية من شأنها أن تعزز تجربة السفر وولاء ضيوفها وتيسّر الإجراءات، كما أنها تتكامل مع مختلف المشاريع التطويرية الضخمة التي يجري تنفيذها تباعاً للخدمات الأرضية والجوية وتنمية وزيادة أسطول طائراتها".

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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