دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن توقيع اتفاقية مع "دبي الصحية" للتعاون وتنسيق الجهود لتوفير بيئة مثالية للحفاظ على صحة وسلامة رواد الفضاء، وتعزيز الابتكار في مجال طب الفضاء. وقع الاتفاقية سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.

وعن هذا التعاون، قال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "صحة وسلامة رواد الفضاء الإماراتيين هي أولوية قصوى لدينا، وتضمن هذه الاتفاقية تقديم أفضل رعاية ممكنة لهم قبل وأثناء وبعد مهامهم. في قطاع الفضاء الذي يشهد تطوراً سريعاً، يُعد التعاون السبيل الأمثل للمضي قدماً. من خلال توحيد جهودنا مع دبي الصحية، سنعمل على تعزيز الابتكار في مجال العلوم الصحية بالفضاء، والحفاظ على سلامة رواد الفضاء الإماراتيين. هذه الشراكة تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالريادة في التقدم التكنولوجي في مجالات الفضاء والصحة".

من جانبه، قال سعادة الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: "رواد الفضاء الإماراتيين مصدر فخر للوطن باعتبارهم ثروة وطنية كبيرة تعول عليها دولة الإمارات للمساهمة في تطوير المعارف والقدرات العلمية ورفع اسم الدولة في المحافل العلمية العالمية. ومن هذا المنطلق، تفخر "دبي الصحية" بالمساهمة بشكلٍ مباشر في ضمان صحة وسلامة ورفاهية رواد الفضاء، إذ تنسجم هذه المذكرة مع مستهدفات "دبي الصحية" الرامية إلى التركيز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية الرئيسية أبرزها الرعاية والتعلّم والاكتشاف، بما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها للارتقاء بصحة الانسان بشكلٍ عام".

وفي إطار حرص مركز محمد بن راشد للفضاء على سلامة وصحة رواد الفضاء الإماراتيين، سيتعاون مع "دبي الصحية" لضمان إجراء تقييمات صحية شاملة لرواد الفضاء قبل خوض أي مهمات فضائية بالمستقبل.

علاوةً على ذلك، سيوفر مركز محمد بن راشد للفضاء برامج تدريبية لرواد الفضاء بالتعاون مع دبي الصحية، مما يضمن إعداد رواد الفضاء وفقاً لأعلى المعايير للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة خلال تواجدهم في الفضاء، إلى جانب توفير المركز البيانات الصحية الخاصة برواد الفضاء لمقدمي الخدمات الطبية. كما سيتعاون الطرفان من أجل تعزيز التقنيات الطبية الخاصة بالرعاية الصحية في الفضاء، حرصًا على التطور في هذا المجال بشكل مستمر.

عن دبي الصحية:

تأسست "دبي الصحية" كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها، للارتقاء بصحة الانسان، وتلتزم بتحقيق وعدها "المريض أولاً" من خلال تقديم أفضل الخدمات للمرضى عبر التركيز على تحقيق التكامل بين الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء، من خلال الجهود الموحدة لفريق مكون من أكثر من 11 ألف فرد من مختلف التخصصات في 6 مستشفيات، و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، و20 مركزاً للياقة الطبيّة، إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة.

#بياناتحكومية

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