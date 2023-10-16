تهدف الشراكة إلى تشجيع السياح والمسافرين في الإمارات لزيارة أوزبكستان والاستمتاع بمعالمها السياحية المميزة

أعلن "المركز الوطني للعلاقات العامة" التابع للجنة السياحة وحماية البيئة وتغير المناخ في جمهورية أوزبكستان عن تعاونه مع قسم الخدمات السياحية لدى «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بهدف توسيع نطاق العروض السياحية وتسليط الضوء على أوزبكستان كوجهة سياحية رائدة وتشجيع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على زيارتها واستكشاف روائعها.

ويتمثل الهدف الأساسي من هذه الشراكة الاستراتيجية في التأكيد على أهمية أوزبكستان كوجهة سياحية رائدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها لدى المتعاملين والشركاء الرئيسيين من المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة. الأمر الذي يتطلب ضرورة التركيز على الوجهات الرائعة والتراث الثقافي والمناظر الطبيعية والتجارب الفريدة، لجذب اهتمام السياح الإماراتيين المحتملين. كما يهدف هذا التعاون إلى زيادة عدد المسافرين الإماراتيين الذين يختارون أوزبكستان كوجهة سياحية رائدة.

تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، متميزة بوجهاتها الشهيرة التي تمزج التاريخ بالثقافة والروائع الطبيعية. وتعد أوزبكستان بمثابة كنز غني بالتجارب، بدءاً من مدينة "سمرقند" المهيبة، المزينة بساحة "ريجستان" المدرجة في قائمة اليونسكو وضريح "غور أمير" المميز بقبته الفيروزية، مروراً بمدينة "بخارى" التي تعد بشوارعها القديمة ومآذنها العالية بمثابة متحف حي، وصولاً إلى مدينة "خيوة" الأسطورية المسورة. بينما تمتزج الحداثة بالتقليد في أرجاء العاصمة "طشقند". وتأسر وجهات أوزبكستان قلوب وعقول المغامرين وعشاق التاريخ والطبيعة على حد سواء، ما يجعلها وجهة سياحية مناسبة لجميع فئات المسافرين.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرحت متحدث من لجنة السياحة في أوزبكستان قائلاً: "تشهد أوزبكستان تعافياً سياحياً ملحوظاً بعد توقف حركة السياحة العالمية خلال فترة الجائحة، إذ بلغ عدد السياح أكثر من 5.2 مليون سائح عام 2022، ومن المتوقع أن نتجاوز هذا المعدل بحلول نهاية عام 2023. فتحت جمهوريتنا أبوابها أمام المسافرين، لمنحهم تجارب غنية بالتاريخ والثقافة والجمال الطبيعي. وسنتمكن بفضل تعاوننا مع قسم الخدمات السياحية لدى «في إف إس غلوبال» من استعراض هذا النسيج الحيوي في الإمارات، وجعل أوزبكستان أقرب إلى قلوب المسافرين الإماراتيين، مع إلهامهم لاستكشاف السحر الفريد لبلادنا وكرم ضيافتنا الشهير، في دعوة لاكتشاف العالم على نحو جماعي."

وقال السيد أرزان خامباتا، رئيس قسم الخدمات السياحية لدى «في إف إس غلوبال»: "تفتخر أوزبكستان بمكانتها كدولة ذات تراث ثقافي غني، ما يلهمها لتعزيز نشاطها السياحي واستشراف أسواق جديدة على الدوام. ويسعدنا دعم أوزبكستان في استعراض وجهاتها السياحية في الإمارات. ونلتزم عبر الاعتماد على منظومتنا المتكاملة من الشركاء وبناء على خبراتنا الواسعة، بتعزيز الوعي وتشجيع الناس في الإمارات على زيارة أوزبكستان على المستوى الفردي والمؤسسي، والمساهمة على نحو كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية لجمهورية أوزبكستان وبناء علامتها التجارية في المنطقة. ونتطلع لدعم الثقافة الأوزبكية النابضة بالحياة، وتسليط الضوء على كنوزها التاريخية وتجاربها الآسرة لإلهام المتخصصين في قطاع السفر والمسافرين على حد سواء، على نحو يعزز نموها الاقتصادي."

وستشهد الاتفاقية تعاون قسم الخدمات السياحية لدى «في إف إس غلوبال» مع المركز الوطني للعلاقات العامة بهدف دعوة السياح لاستكشاف وجهات أوزبكستان الرائعة. وسيتم في إطار الشراكة التواصل مع منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر والمسافرين بشكل عام في الإمارات، لإطلاعهم على الفرص والإمكانات التي تزخر بها أوزبكستان. مع تعريف الشركات والمؤسسات السياحية في الإمارات بالوجهات الأوزبكية وتشكيل منظومة مؤسسية تستعرض ثراء أوزبكستان الثقافي وروائعها التاريخية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في144 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 67 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 251 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».